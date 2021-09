Nunta anului. Simona Halep se mărită cu Toni Iuruc. Imagini și declarații exclusive, direct de la Constanța

Simona Halep și Toni Iuruc au parte, astăzi, de cea mai emoționantă zi a lor ca și cuplu. Cei doi devin soț și soție, în fața ofițerului de stare civilă de la Constanța, iar petrecerea – la care sunt invitate personalități din lumea sportului și a politicii, artiști și afaceriști – se desfășoară în unul dintre cele mai scumpe localuri din orașul de la malul mării. Pe tot parcursul zilei, FANATIK.RO vă prezintă imagini și dezvăluiri exclusive de la nunta anului. Rămâi pe FANATIK pentru a vedea momente spectaculoase și declarații în premieră de la căsătoria celei mai bogate jucătoare de tenis din țară cu milionarul machedon care a fost primit cu brațele deschise în familia Halep!

Simona Halep și Toni Iuruc, diferență de vârstă de 13 ani

se iubesc la nebunie, nici măcar diferența de vârstă dintre ei – 13 ani – nefiind un impediment în momentul în care au decis să formeze un cuplu.

Și, din informațiile FANATIK, între Simona Halep și soțul ei, Toni Iuruc, a fost dragoste la prima vedere. , prin intermediul lui Dani Caramihai, văr cu Toni Iuruc și patronul de la Fratelli, locul în care, printre altele, se va desfășura petrecerea de nuntă de după cununia civilă.

Simona Halep și Toni Iuruc s-au cunoscut în urmă cu aproape trei ani, cei doi fiind, la început, extrem de discreți în a-și afișa iubirea. După ce s-a cunoscut mai bine însă, între Simona și Toni s-a legat o relație atât de strânsă încât viitorul soț al campioanei la tenis a început să o însoțească prin toate colțurile lumii la turneele la care fostul numărul 1 mondial participa.

Simona Halep și Toni Iuruc, logodiți de curând

Acum trei luni, Simona Halep confirma vestea cea mare: s-a logodit cu Toni Iuruc, arătându-și totodată și inelul, o bijuterie superbă cu un diamant impunător, zălogul iubirii celor doi valorând, conform experților, peste 35.000 de euro.

„E foarte frumos, îl port cu mândrie și cu plăcere. A fost un moment deosebit, în trecut ziceam că va fi un moment banal, dar nu, impactul a fost mare. Am fost emoționată, mă bucur tare mult să îl am pe Toni alături de mine. Am plecat la un drum frumos împreună, nu-mi place să vorbesc despre viața personală, dar este un moment plăcut. Ne-am logodit, așa este, mă bucur tare mult, este un moment foarte frumos al vieții mele”, spunea, în luna iunie, Simona Halep.

E adevărat, Toni Iuruc este unul dintre cei mai înstăriți oameni de afaceri din rândul machedonilor, partenerul Simonei Halep fiind considerat printre aromânii cu avere estimată la ordinul milioanelor de euro.

Logodna dintre Simona Halep și Toni Iuruc a fost marcată, la rândul ei, așa cum se cuvine, cu o petrecere la care au luat parte doar apropiații cuplului, la Constanța, cei doi arătându-se extrem de fericiți împreună.

Stere Halep, cu o zi înaintea nunții Simonei: “Am emoții uriașe”

În exclusivitate pentru FANATIK, . “Da, am emoții uriașe. Normal să am, e nunta copilului, nu ar putea fi altfel. E fata mea, vă dați seama, se căsătorește. (…) Nu va fi o nuntă, propriu zis, este doar cununia civilă. Da, normal că va fi petrecere, vor fi alături de noi rudele, apropiații”, ne-a spus, zâmbitor, dar vizibil emoționat de apropierea momentului în care Simona Halep va spune marele ”DA”.

Simona Halep, mult mai bogată decât Toni Iuruc

Dacă Toni Iuruc are o avere estimată la câteva milioane de euro, Simona Halep îl întrece de cel puțin zece ori, fosta numărul 1 mondial câștigând, până acum, doar din tenis, 37.577.48 de dolari. La această sumă se adaugă, evident, și contractele uriașe de sponsorizare pe care le are cu diverse branduri de calibru din lumea sporturilor și articolelor de lux.

În plus, chiar dacă Simona Halep e cunoscută pentru performanțele din tenis, abilitățile ei ca femeie de afaceri nu trebuiesc ignorate, și un investitor serios în industria hotelieră.

Simona Halep și Toni Iuruc, invitați de calibru la nuntă. Klaus Iohannis, oaspete de onoare

Printre zecile de rude pe care le au Simona Halep și Toni Iuruc, la petrecerea de nuntă a jucătoarei de tenis au fost invitate personalități din lumea sportului și a politicii. Conform Telekom, , iar șansele să-și facă apariția la eveniment sunt majore. Și, cum o astfel de apariție necesită atenție maximă, măsurile de siguranță luate de cuplul Halep-Iuruc sunt… draconice. Invitații au primit indicații clare: nu au voie cu telefonul mobil sau alte dispozitive de filmat și înregistrat și au fost rugați să nu ofere celebrul plic cu bani ca dar.

În ciuda discreție dorită de Halep, informații despre mult așteptatul eveniment au tot “răsuflat” în presă.

Dacă Ilie Năstase a fost cel care a dat-o de gol pe , cum va avea loc evenimentul și motivul pentru care a fost organizat ”din scurt”.

”Știu sigur că își dorește copii și ăsta a fost un motiv, bineînțeles, de s-a grăbit cu căsătoria, pentru că ea mai are de spus multe în tenisul mondial și sper ca, la următoarele turnee, să revină în top 10 și să câștige un Grand Slam în Australia. (…) Probabil că o să-și ia o pauză (n.r. dacă rămâne însărcinată), că așa și-au luat toate marile tenismene, atunci când au avut un copil. În doi ani o văd înapoi în top 3”, a spus Emanoil Savin despre nunta Simonei Halep cu Toni Iuruc.