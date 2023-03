Nuntă mare în familia Sterp. Ileana și soțul ei se pregătesc ca la carte. „Degustăm mâncarea”

Urmează o nuntă mare în familia Sterp, pentru care Ileana Sterp și soțul ei se pregătesc temeinic. Cei doi soți au fost în acest weekend la restaurantul la care va avea loc evenimentul, pentru a degusta mâncarea.

Nuntă mare în familia Sterp. Ileana Sterp și soțul ei ajută cu pregătirile

Ileana Sterp și Daniel Aloman au mers la un restaurant pentru a degusta mâncarea pentru nuntă. Cei doi nu se pregătesc de nunta lui Iancu sau a lui Culiță Sterp, și pentru alt mare eveniment.

Mai exact, finii celor doi se vor căsători în curând, iar și partenerul ei de viață îi ajută cu pregătirile. În timp ce degustau mâncarea, cei doi au încercat să-și amintească dacă și la propria nuntă au avut aceleași preparate.

“Am venit să degustăm mâncarea pentru nunta finilor. Am fost să degustăm mâncarea pentru nunta finilor noștri și noi tot aici în locul ăsta am avut nunta și l-am întrebat pe Dani dacă mai ține minte noi ce mâncare am avut. Eu nu mai țin minte deloc, pentru că nu am mâncat nimic la nuntă, nici eu, nici Dani.

Sunt curioasă voi, mirilor, cei care ați avut nunta, dacă ați mâncat la nunta voastră și la un moment dat am întrebat la ciorbă, ce ciorbă am avut și Dani a zis că am avut ciorbă de urzici. De urzici am avut?”, a spus Ileana Sterp pe , în timp ce se afla în mașină, alături de soțul ei.

“Ciolan cu fasole”, a fost răspunsul lui Daniel Aloman. În continuare, Ileana Sterp a spus că ziua propriei nunți a fost una foarte frumoasă, așa că nu-și poate aminti fiecare detaliu în parte.

Ileana Sterp așteaptă al doilea copil

La aproape doi ani de când a devenit mamă pentru prima dată, Ileana Sterp va aduce pe lume și al doilea copil. Sora lui Iancu și a lui Culiță Sterp nu știe dacă va avea băiat sau fată. De data aceasta, vedeta și soțul ei au vrut ca sexul bebelușului să rămână secret până la naștere.

Creatoarea de conținut nu a scăpat de problemele de sănătate din timpul sarcinii. la finalul lunii februarie. Aceasta și-a făcut analizele de rutină deoarece este anemică și trebuia să i se administreze fier.

“Suntem bine și eu, și bebe! Am venit la niște analize de rutină și sunt puțin anemică. Mi se administrează fier și o să fie totul bine!”, a transmis aceasta pe rețelele de socializare.