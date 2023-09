Nuntă mare în showbiz-ul românesc! Mireasa i-a lăsat mască cu decolteul! Foto

După o serie de relații eșuate și un mariaj destrămat la puțin timp de la nuntă, Cristina Vasiu pare să își fi refăcut viața. Artista s-a căsătorit cu alesul inimii sale, cununia civilă fiind oficiată de Robert Negoiță, primarul Sectorului 3.

Cristina Vasiu s-a căsătorit! Cum a apărut la nuntă

Cântăreața s-a căsătorit cu Marius, iubitul alături de care se afișa deja de ceva timp. Frumoasa artistă a postat câteva imagini pe , alături de un text care spune totul despre sentimentele pe care le împărtășește.

”Sunt momente în viață când sensul cuvintelor nu e pe măsura sentimentelor și a trăirilor! Astăzi (11 septembrie 1023, n. red.) a fost unul din acele momente pentru mine și cred ca pentru amândoi!

Mulțumim în mod special nașilor noștri pentru toata susținerea și pentru clipele de calitate alături de ei! Ne-au făcut această zi cu adevărat memorabilă! Îmi doresc din suflet să nu va dezamăgim vreodată! Mulțumim muuuult pentru că sunteți!”, a fost mesajul frumoasei Cristina Vasiu.

Cununia civilă a fost oficiată de primarul sectorului 3, Robert Negoiță. Cristina, purtând o rochie de un alb pur a ieșit, ca de obicei, în evidență. Și nici nu avea cum să nu se facă remarcată, mai ales că rochia de mireasă lăsa la vedere formele vedetei.

Decolteul uriaș era primul lucru care sărea în ochi. Rochia, purtată fără sutien, lăsa la vedere pieptul impresionant al artistei. ȘI, de asemenea, faptul că nu a avut, până acum, nevoie de vreo cosmetizare în cabinetele medicului estetician. Zâmbetul fericit afișat de Cristina Vasiu completa de minune ținuta artistei.

Cristina Vasiu, o viață sentimentală frământată

Cântăreața, după cununia civilă, a decis să renunțe, probabil pentru comoditate, la rochia de mireasă. A ales un compleu, tot alb, format dintr-un sacou și pantaloni, cu care să se simtă bine la petrece. Evident, sacoul a fost, la rândul său, suficient de decoltat pentru ca mireasa să atragă privirile spre zona pieptului. Doar că, de această dată, Cristina a decis să opteze și pentru un sutien de aceeași culoare.

De-a lungul ultimilor ani, frumoasa cântăreață Cristina Vasiu nu a fost tocmai norocoasă când venea vorba de partenerii săi de viață. Artista a trecut printr-un mariaj eșuat la doar câteva luni de la momentul în care își jurau iubire veșnică.

Mai exact, în ianuarie 2018, cu Bogdan Win, iar la doar cinci luni, cei doi surprindeau lumea mondenă cu anunțul divorțului. După divorț însă, Cristina Vasiu explica public că, de fapt, a fost doar o căsătorie de conjunctură.

„A fost o conjunctură atât de nasoală, pentru că acel mariaj, de fapt, nu a fost o surpriză pentru mine. A fost o înțelegere. Eu îmi doream să mă mut cu el în Canada și ca să obțin drept să muncesc acolo, mai repede de trei luni, trebuia să fiu căsătorităcu un cetățean canadian. Am făcut o cununie. Pentru mine căsătoria înseamnă altar, părinți, biserică, jurământ, nu cununie. Am făcut-o pentru acte (…)

S-a căsătorit pentru acte de Canada?

Am fost în Canada, însă am stat doar 3 luni. El nu muncea, nu făcea nimic acolo. De aceea ne-am întors. Trebuia să stăm cu părinții lui în casă, am cheltuit o grămadă de bani. Eu nu am putut accepta treaba asta și mi-am luat chirie. Eu stau de la 18 ani singură și mă duc să stau cu niște oameni în casă? Nu stau cu familia, părinții mei și stau cu niște străini?

Eu am crezut că va fi bine. Am crezut în el, i-am dat o șansă. Mi s-au spus și mi s-au promis multe, dar când am ajuns acolo, nu a fost chiar așa. După trei luni ne-am întors și ne-am și despărțit”, spunea, pe atunci, artista Cristina Vasiu.