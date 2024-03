„O alegere inspirată. Am dat lovitura!”. Eugen Voicu se felicită pentru aducerea lui Kopic la Dinamo

Zeljko Kopic l-a înlocuit pe Ovidiu Burcă la Dinamo București, iar antrenorul și-a făcut treaba la trupa din Ștefan cel Mare. Eugen Voicu are cuvinte de laudă la adresa croatului și se felicită pentru aducerea lui în Capitală.

Eugen Voicu se felicită pentru instalarea lui Kopic la Dinamo: „O alegere inspirată. Am dat lovitura!”

Acționarul Red&White a fost invitatul special al lui Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA, iar Eugen Voicu are dezvăluiri tari din interiorul lui Dinamo. Patronul din Ștefan cel Mare este convins că au dat lovitura cu aducerea lui Zeljko Kopic.

ADVERTISEMENT

„Am avut o alegere inspirată. Pe lângă faptul că am crezut în el, am descoperit un om mai valoros decât ne-am așteptat inițial. Din perspectiva asta am dat o mică lovitură. Este genul de antrenor, care este aliniat cu valorile noastre și lucrurile merg foarte bine.

Are contract până în vară, cu opțiunea prelungirii dacă nu retrogradăm. Probabil că există posibilitatea (n.r. să rămână și în cazul retrogradării), dar asta va fi o decizie luată atunci. Avem un lot care are valoare, nu au jucat suficient împreună, nu toți au avut meciuri în picioare când s-au alăturat echipei.

ADVERTISEMENT

Cred că valoarea își va spune cuvântul pe teren, excepție face ultimul meci care a fost probabil cel mai slab meci pe care l-am văzut în ultimii ani. Să vă spun pe cine am apreciat în sezonul trecut, l-am apreciat pe Moura pentru atitudine.

Îmi plac jucătorii care își dau sufletul pe teren. Dacă dau niște nume sunt aceleași pe care le dau toți. Toți cei care au venit au o anumită valoare, unii au arătat-o, iar la alții poate mai durează puțin. Politic este și el un jucător valoros”, a spus Eugen Voicu.

ADVERTISEMENT

Câți bani s-au investit la Dinamo: „Este puțin pentru ce ne dorim”

Eugen Voicu a anunțat . Acesta a dezvăluit și la clubul de tradiție din SuperLiga la FANATIK SUPERLIGA, emisiune transmisă pe site-ul , de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

„(n.r. – Câți bani au băgat la Dinamo Red&White și ceilalți acționari?)Peste 5.000.000 și o sută, două, trei sute de euro maxim. E mult din perspectiva unor acționari care și-au asumat un proiect. Este puțin pentru ce ne dorim noi la Dinamo.

ADVERTISEMENT

În momentul în care planul de restructurare a fost respins de judecătorul sindic în octombrie sau noiembrie acum un an și, nimeni nu mai voia să intre la Dinamo. Nici eu. N-am vrut să intru. Nu, pentru că era un risc foarte mare pe care trebuie să ți-l asumi.

Și am trăit cu speranța că o să vină cineva și o să facă un gest. Cineva care are potență mai mare decât mine și are bani ca să susțină un club de fotbal în România. Dar nu s-a întâmplat nimic și la început de februarie am căzut un pic pe gânduri și am zis hai să văd dacă pot face eu ceva”, a declarat patronul.

Eugen Voicu despre VIITORUL lui Zeljko Kopic la Dinamo si al fotbalistilor