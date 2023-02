O artistă celebră de muzică populară, jefuită în centrul Timișoarei, Capitala Cultural Europeană: „Poliția m-a luat la mișto”

Daniela Ploia, celebra cântăreață de muzică populară, a fost atacată în plină stradă în Timișoara, chiar pe malul râului Bega, în zona centrală, nu o dată, ci de două ori. Cum era normal, artista a apelat la ajutorul autorităților, însă susține că a fost luată „în derâdere”. În exclusivitate pentru FANATIK, a explicat cum s-au întâmplat lucrurile și prin ce traume a trecut.

Daniela Ploia, agresată în plină stradă în Timișoara, declară război autorităților: „M-a enervat atitudinea lor”

În urmă cu aproximativ o săptămână, artista Daniela Ploia a fost atacată pe stradă, în centrul orașului Timișoara. Doi bărbați s-au îndreptat către ea, cu intenția de a o jefui, însă norocul a făcut ca un bărbat aflat într-o mașină să o atenționeze.

ADVERTISEMENT

Imediat după incident, Daniela Ploia a mers la Poliția Locală, unde a solicitat că patrulele de pază să fie suplimentate în zonă, însă declarațiile sale au fost în derâdere. Atitudinea autorităților, dar și faptul că în Timișoara există mai multe zone periculoase unde nu există măsuri de protecție, au făcut ca solista să ia atitudine în spațiul public.

Daniela Ploia a povestit ce s-a întâmplat în mediul online, iar Poliția Locală din Timișoara a revenit cu un comunicat de presă în care a susținut, conform că: „pe lângă patrulele pedestre din zona centrală, în care acestea se află permanent, ca urmare a fluxului de cetățeni care tranzitează principalele străzi și piețe din zona pietonală, polițiștii locali se deplasează și în celelalte zone, atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte, cu o medie zilnică de 32 de patrule atât pe linie de ordine publică, cât și pe linie rutieră”.

ADVERTISEMENT

Daniela Ploia: „Nu am văzut nicio patrulă”

Cu toate acestea, în exclusivitate pentru FANATIK, Daniela Ploia a declarat că nu a văzut nicio patrulă de poliție în zonă, nici înainte, dar nici după ce incidentul care ar fi putut avea o finalitate tragică s-a întâmplat.

„Sunt foarte revoltată pe treaba asta, că Poliția, pur și simplu, a luat în derâdere. O fi zis: ‘Uite-o și pe asta, vrea să se facă vedetă’. M-a enervat atitudinea lor, de la Poliția locală, mă refer, că am fost la dumnealor și le-am spus ce s-a întâmplat și mi-au spus, ‘Avem patrule. Cât se poate acoperim, mai mult nu putem’.

ADVERTISEMENT

M-am enervat și eu și le-am spus că dacă se face treaba din birou sau stând în mașină, sigur că nu observă huliganii. Am mai fost de două ori în zonă și nu am văzut nicio patrulă. Nu e normal așa ceva. Zona aceea (chiar în parcul din spatele Catedralei Mitropolitane din Timișoara, n. red.) chiar e o zonă foarte periculoasă. Sunt foarte mulți drogați, bețivi și așa mai departe, oameni periculoși, necontrolați de autorități. Chiar și oamenii străzii”, ne-a dezvăluit Daniela Ploia.

Polițiștii locali din Timișoara, întâlniți de Daniela Ploia doar la cafea

Daniela Ploia ne-a mărturisit că-i este teamă să meargă de una singură pe stradă, mai ales că, spune ea, a fost martora unor situații în care cei care ar fi trebuit să apere viața cetățenilor se aflau ei însăși în pericol. Pe de altă parte, vizavi de declarația oficială a oamenilor legii, artista susține că singurul loc în care întâlnește polițiști este „în centru, la cafea”.

ADVERTISEMENT

„Sunt foarte multe zone ale Timișoarei care sunt periculoase. Nu există niciun jandarm, nicio Poliție locală. Este strigător la cer ca într-un oraș atât de mare să-ți fie frică să mergi într-o zonă din asta care zici că e liniștită.

ADVERTISEMENT

Nu au și nu face nimic Poliția locală și sunt cazuri în care nu pot să se apere nici pe ei. Asta e România. Sunt oameni puși politic, care iau și ei un salariu și atât. Nu sunt pregătii. Am văzut cazuri când unii polițiști sunt fricoși, dacă țipă unul mai tare la ei sau nu sunt pregătiți. Măcar să-și facă prezența acolo.

Îi întâlnesc în centru la cafea, nu-i întâlnesc pe stradă, într-un parc. În parcul din spatele Catedralei, la Timișoara, e un parc foarte periculos. Nu poți să stai, pentru că sunt imigranți. Numai când îi vezi ți-e frică.

Suflă în pungi. E oroare. Sunt multe zone. Mi-e frică. Eu am avut noroc, dar nu se știe. Și în mașină stau blocată în zonele astea, pentru că mi-e frică. Din păcate, Timișoara nu este în siguranță”, a povestit Daniela Ploia pentru FANATIK.

Daniela Ploia, blamată pentru că și-a spus povestea

De asemenea, Daniela Ploia a dezvăluit că deși intenția sa a fost doar de a-și proteja semenii, atât Poliția cât și oamenii au blamat-o în mediul online și au acuzat-o că își dorește să denigreze imaginea Timișoarei, oraș în care locuiește de două decenii.

„Dânșii sunt foarte revoltați pe mine că eu am fost vocală. Probabil cazuri sunt mai multe, dar eu fiind cunoscută, am avut curajul, dar am fost linșată de bănățeni. Mă gândesc că nu de oameni intelectuali și de clasă mai medie, dar nu fac față să fiu înjurată și jignită pentru ce mi s-a întâmplat.

(…) Nici nu mai pot să vorbesc. Mi se face rău când mă gândesc prin ce aș fi putut să trec. Atâta timp cât sunt oameni puși politic, așa se întâmplă. N-am nicio problemă cu politica, sunt total apolitică, pune om, ok, dar pune competent. Nu-mi pui mie…ăla merge la salon, se epilează, se pensează și îl trimiți să mă apere…”, ne-a mărturisit Daniela Ploia.

Daniela Ploia, jefuită și la un pas de a fi agresată sexual în centrul Timișoarei

Trauma este cu atât mai mare pentru Daniela Ploia cu cât, în urmă cu trei ani, în exact același loc din Timișoara a fost atacată, deposedată de mai multe bunuri de valoare și la un pas să fie agresată sexual. La momentul respectiv, artista a depus și plângere, dar cazul nu s-a soluționat.

„Nici nu am reușit să depășesc momentul, acum s-a reactivat. Acum a fost o tentativă, dar, atunci, fizic s-a întâmplat. Au tras de mine, mi-au luat geanta. Aveam bani foarte mulți, cash, venind de la studio. Avem și un lanț de aur foarte gros. Foarte, foarte multe chestii am avut.

Mi-au luat geanta, au tras de mine într-un loc pustiu. Nu știu cum m-am ținut pe picioare. Am făcut un atac de panică, dar m-am blocat pe loc și n-au mai reușit să mă miște. N-au mai putut să mă tragă ei în zona aia. Aveau și un cuțit.

La momentul ăla am făcut plângere. S-a încheiat procesul că nu sunt probe, un martor. Păi, dacă era un martor, probabil că mă ajuta, mă salva cumva. Asta e Poliția, te omoară, dar trebuie să aduci martor”, a declarat Daniela Ploia.

Daniela Ploia: „Am fost la psihiatru”

La momentul respectiv, pentru a trece peste momentele de coșmar prin care a trecut, Daniela Ploia, , a mers timp de un an la psihiatru, însă acum traumele s-au reactivat.

„Atunci am fost chiar la psihiatru, pentru că nu reușeam să-mi revin. Nu reușeam să ies din șocul ăla. Nu că mi-au luat geanta și că trăgeau de mine. Să mă violeze, efectiv, asta voiau. Atunci mi-a fost foarte greu. Mi-a luat… un an de zile am fost la psihiatru. Și acum, cu treaba asta, mi s-a… Numai că sunt mai matură și întâmplându-se atunci, parcă sunt la cerebrală.

Dar, efectiv, nu mi-e bine. Doar ideea că puteam să fiu din nou în aceeași situație m-a speriat groaznic. Ăsta a fost motivul pentru care m-am dus la Poliție să le spun și m-au luat la mișto. Eu am fost de vină că le-am atras atenția pentru că eram în portul popular, așa mi-au spus. Domul de serviciu m-a învinovățit”, a precizat Daniela Ploia pentru FANATIK.

Daniela Ploia se teme să nu fi fost urmărită: „Cineva mi-a trimis poze”

De altfel, Daniela Ploia a mărturisit că obișnuiește să meargă în acea zonă neînsoțită, dar că acum se grăbea să ajungă la un spectacol, fiind îmbrăcată în costum popular. Ulterior, artista a primit și poze din acea zi de la o persoană care s-a prezentat drept bărbatul care a atenționat-o.

„Nu și nu știu ce a fost în capul meu să trec. Cred că n-am realizat că e zona aceea, fiind în stres, contra-timp, alergam la un eveniment. Eram în costum popular. Chiar cineva, și asta m-a uimit, că cineva mi-a trimis poze cu mine în acea zonă. Mi-a făcut cineva poze și nu știu dacă nu ar fi chiar ăștia.

Cert e că a dispărut contul acela. Am apucat să salvez pozele, dar contul acela a dispărut. Chipurile, mi-a scris, ‘Știți, vă blochez că nu vreau să mă băgați în treaba asta, dar să vedeți că am văzut incidentul’. Ar fi zis că ar fi fost domnul care m-a atenționat. Mă gândesc să nu cumva să fi fost chiar și urmărită”, a dezvăluit Daniela Ploia.

Daniela Ploia: „Mă simt și eu vinovată”

Acum, Daniela Ploia a afirmat că o să fie chiar mai atentă decât înainte și că s-a gândit bine la ceea ce i-a spus polițistul de serviciu în ziua atacului. Totodată, artista ne-a dezvăluit că, de teamă, nu o lasă nici pe nepoata sa să meargă în anumite zone din Timișoara.

„Sper să fiu mai atentă. Mă simt și eu vinovată. Mă, poate are ăla dreptate. Eu am atras atenția, că eram în costum popular. Ce tâmpită și eu, mă duc să-mi iau mâncare în costumul popular…

Eu umblu în toată lumea și nu am întâlnit… Unde am întâlnit, în Italia, în Bari, într-o zonă tot așa cu drogați. Nu am întâlnit chiar nici în România, până la Timișoara. Eu nu-mi las nepoata mea, e la Liceul Sportiv, eu nu o las să meargă în zonele astea.

Eu când eram studentă, mergeam singură, prin parc, pe oriunde. Nu mai am curajul ăsta. Și nu o las să meargă nici chiar însoțită de colegii ei, pentru că nu mai ești în siguranță”, a susținut Daniela Ploia.

Timișoara- Capitală Cultural Europeană

În anul 2023, Timișoara a preluat titlul de Capitală Europeană a Culturii, alături de oraşele Elefsina, din Grecia, şi Veszprém, din Ungaria. Evenimentul este marcat prin numeroase evenimente și spectacole. De pildă, între 23 septembrie și 24 ianuarie 2024, la Muzeul Național de Artă din Timișoara, va avea loc