O aventură epică pentru Cartea Recordurilor! Erchana Murray-Bartlett a alergat peste 6.000 de kilometri în 150 de zile! Ce traseu periculos a avut

Câte un maraton, zi de zi, mai bine de cinci luni. Sau, mai exact, 150 zile. Și 6.329, 25 km parcurși. Aceasta este performanța realizată, din august încoace, de Erchana Murray-Bartlett, o australiancă de 32 de ani. Ispravă care va intra în Guinness World Records.

Murray-Bartlett, maraton după maraton cu gândul la biodiversitatea din Australia

Erchana Murray-Bartlett aleargă pe distanțe lungi, la nivel profesionist, de ani buni. În , este însă doar pe locul 888 la femei. Și nu are la activ vreun succes notabil. Iar pentru ultima ediție a Jocurilor Olimpice, desfășurate la Tokyo, a ratat calificarea.

Câteva luni mai târziu după această competiție, în aprilie 2022, o știre i-a atras atenția. Kate Jayden, o atletă britanică de 35 de ani, bătuse recordul feminin de maratoane consecutive.

Ea alergase distanța în fiecare dintre cele 106 zile scurse între 31 decembrie 2021 și 15 aprilie 2022. Pornind din Aleppo (Siria) către Marea Britanie, pe ruta folosită de .

De altfel, demersul său îi viza chiar pe aceștia. Mai precis, strângerea de fonduri pentru organizațiile care le oferă sprijin umanitar, se ocupă de îngrijirea sănătății mintale, dar și pentru băncile de alimente și băncile de igienă destinate acestora. Și a reușit să adune peste 40.000 de lire sterline.

Jayden depășea astfel performanța stabilită de americanca Alyssa Clark, care izbutise 95 de maratoane consecutive. Iar recordul britanicei avea să fie egalat de compatrioatele sale, Fay Cunningham și Emma Petrie, antrenoare personale de fitness, care au alergat împreună tot 106 zile. Din februarie până-n iunie 2022.

Din nou strângere de fonduri, dar cu o altă țintă

Erchana Murray-Bartlett avea și ea, de vreme bună ideea de a face o astfel de încercare. Iar știrile legate de performanțele britanicelor au determinat-o să o pună în aplicare.

Și în cazul său era vorba despre o acțiune de strângere de fonduri. Însă cu o altă țintă. Proiectul numit (”de sus până jos” sau ”din creștet până la vârful degetelor de la picioare”) viza Wilderness Society.

Organizația luptă pentru conservarea biodiversității din Australia. Iar Erchana și-a dorit să crească gradul de conștientizare cu privire la amenințările la adresa speciilor amenințate, dar și să sprijine, cu ajutorul donațiilor strânse, eforturile entității non-profit. Ținta sa fiind 62.000 de dolari australieni.

”Australia este fantastică, este atât de frumoasă. Și acesta a fost unul dintre lucrurile cheie pe care mi-am dorit să-l scot în evidență prin această cursă.

Să prezint lumii frumusețea Australiei. Avem parcuri naționale semnificative la nivel global, Marea Barieră de Corali și explorând aceste minuni pe jos este o modalitate unică și diferită de a le face cunoscute.

În plus, dacă nu facem nimic, animale importante precum koala, vor dispărea. Iar atunci când un animal a dispărut, nu îl poți aduce înapoi. Nu este ficțiune, precum Jurassic Park”, spune Murray-Bartlett.

Și are dreptate. Australia este unul dintre liderii mondiali în ceea ce privește biodiversitatea. Iar aici există o mulțime de specii unice pe planetă.

Însă este și unul dintre locurile cele mai afectate de dispariția speciilor. Inclusiv din pricina efectelor dezastrelor naturale și a crizei climatice. Incendiile catastrofale din 2019-2020 au ucis sau au strămutat circa 3 miliarde de animale potrivit estimărilor Fondului Mondial pentru Natură (WWF).

”Nu vreau să se termine. Dar chiar trebuie să mă opresc, căci corpul meu este la limită, parcă am îmbătrânit cu 50 de ani”

După ce a pornit de la Cape York, în Queensland, în august, Murray-Bartlett a alergat 42,2 kilometri în fiecare zi. Pe asfalt sau drumuri de pământ. Pe plaje, prin ape curgătoare, pe poteci ascunse în păduri mai mult sau mai puțin umblate ori pe povârnișurile din High Country, Victoria. Multe zone sălbatice, așa cum este cunoscută Australia. Și-a asumat toate aceste riscuri.

A avut de înfruntat și trei accidentări ușoare în primele trei săptămâni, dar a strâns din dinți și a mers mai departe. Kilometru după kilometru, zi după zi. Fără să neglijeze, în aceste etape, școlile și locațiile grupurilor care se ocupă de conservarea biodiversității.

Depășind și vitregiile vremii. Care au obligat-o, uneori, să alerge pe căldură de peste 35 de grade, în context de umiditate ridicată, ori de ploi torențiale. A suferit de insolație sau arsuri ale pielii cauzate de soare. A fost mușcată de furnici, țânțari, păianjeni.

A înfruntat o ceață constantă a creierului. Ca și o oboseală corporală omniprezentă. Care, evident, a devenit din ce în ce mai greu de înlăturat în fiecare dimineață.

Murray-Bartlett a păstrat o evidență detaliată a curselor sale zilnice. Iar pe multe le regăsiți pe canalele social media dedicate proiectului. Toate aceste detalii urmând să fie verificate de Guinness World Records pentru a-i certifica recordul.

Cum a reușit

Spre finalul aventurii, atunci când încercarea sa era deja cunoscută, i s-au alăturat grupuri de alți alergători. ”Ei mă ajută să merg mai departe. Îmi distrag atenția de la durerea pe care o simt în șolduri, la genunchi și picioare.

Nu am tendinopatii sau oase rupte… doar suprasolicitare și dureri la genunchi, picioare și spate. De asemenea, parcă am pe creier o ceață constantă, care face totul foarte dificil.”, spunea Erchana Murray-Bartlett.

Durerile resimțite erau potențate de faptul că, am amintit deja, a avut parte și de ceva probleme la începutul aventurii. Dar și de diferențele de suprafețe pe care a fost nevoită să alerge.

Acestea au pus o presiune suplimentară. Pe parcursul cursei a distrus mai bine de zece perechi de încălțări. Iar laba piciorului s-a deformat și era plină de calusuri.

Există însă o rețetă a reușitei? Ei bine, sunt ceva detalii în acest sens. Pentru a permite corpului ei să facă față unui timp limitat de recuperare în fiecare zi, Murray-Bartlett a alergat mai încet decât ar face-o dacă ar concura într-o cursă. Și-a terminat maratoanele în aproximativ patru ore, într-un ritm cuprins între 5:50 și 6 minute pe kilometru.

Apoi, fiind nutriționist, și-a calibrat dieta. Calculele i-au spus că ar trebui să aibă un aport de 5-6.000 de calorii pe zi. De aproximativ trei ori nevoile medii ale unei femei. Avea să afle că realitatea contrazice studiile de specialitate.

”Am slăbit mai mult decât am anticipat și, ca nutriționist, am fost foarte atent la asta. Deci, ceea ce am crezut că este o cantitate ridicolă de mâncare nu a fost suficient.

Aportul meu este acum de patru sau cinci mese mari pe zi și doar gustări constante. Dar, spre final, ajunsesem în punctul în care eram aproape prea obosită să mănânc”, mărturisește australianca.

Final cu record și cu dublul sumei propuse

Acum însă, totul este la trecut. O experiență epică, de povestit urmașilor. Erchana Murray-Bartlett a bifat 150 de zile consecutive în care a alergat câte un maraton.

Și, dacă își propusese să strângă 62.000 de dolari australieni, a izbutit de două ori mai mult. În acest moment suma adunată este de 124.940 de dolari australieni, iar donațiile continuă.

”Cu siguranță, au fost niște zile foarte grele. Ești acolo pe cont propriu și nu poți vedea linia de sosire. Și te gândești: de ce fac asta? Chiar, de ce?

Cu atât mai mult când zilele trec. Ești obosit, ești acoperit de transpirație și muște și te doare totul. Uneori m-am gândit: > sau >.

Însă am învățat cum să depășesc acest momente. O puteți face și voi. Vă propuneți obiective mici, intermediare. Primul, apoi încă unul, și așa mai departe. Și poti s-o faci.

Acum, nu vreau ca această experiență să se termine vreodată. Pentru că mă distrez foarte mult. Dar chiar trebuie să mă opresc, căci corpul meu este la limită, parcă am îmbătrânit 50 de ani.

Sunt atât de mândră de ceea ce corpul meu a reușit să realizeze. Sunt atât de mândră de banii pe care i-am strâns”, a spus, la finalul cursei, Murray-Bartlett.