O bătrână de 77 de ani, jefuită și omorâtă în propria casă. Ucigașul a leșinat: “Era plină de sânge”

O bătrână în vârstă de 77 de ani din Timișoara a devenit victima unei crime cumplite în propria ei locuință, după ce un bărbat intrusiv și violent a pătruns în casa ei cu intenția de a o jefui. Vecinii terifiați au auzit strigătele disperate ale femeii și au alertat imediat autoritățile.

O bătrână de 77 de ani, ucisă cu bestialitate, la Timișoara

Conform informațiilor preliminare, femeia a opus rezistență atacatorului cu toate puterile, încercând să îl oprească să îi invadeze casa. Lupta sa disperată a ajuns în auzul vecinilor, care au chemat Poliția în grabă.

Scenele șocante s-au petrecut într-un context deja încărcat de tragedie, deoarece aceasta reprezintă a doua crimă de acest gen în Timișoara în mai puțin de două luni. Într-un alt incident, de către un bărbat care se presupune că a vizat victimele pentru a le jefui.

Potrivit martorilor oculari, agresorul din acest nou caz a pătruns în bloc, probabil profitând de neatenție din partea unui locatar. El a bătut la ușa victimei și a încercat să pătrundă în locuință. Nepoata victimei presupune că atacatorul ar fi urmărit-o premeditat pe bătrână, dat fiind modul în care a acționat.

Femeia s-a bătut cu hoțul

Femeia a încercat să se apere cât de mult a putut, dar în cele din urmă a reușit să iasă în scara blocului, strigând după ajutor. Vecinii au fost martorii și au reacționat imediat, alertând autoritățile.

“Eu am primit bătăi puternice în ușă, când m-am dus sus era plină de sânge, nu am intrat înăuntru și am chemat poliția și ea atâta spunea: ajutor”, a spus vecinul victimei, citat de .

“Mai mult ca sigur că a urmărit-o, că altfel cum, intri așa, știi sigur că e o femeie singură. Cu ultimele puteri, femeia a reușit să iasă pe casa scării și să strige după ajutor, iar vecinii sunat la 112”, a remarcat nepoata bătrânei ucise.

La sosirea Poliției, atât femeia cât și agresorul au fost găsiți inconștienți. Bărbatul, care se presupune că era agresorul, a leșinat. Acesta a avut un moment de revenire, dar nu a fost în stare să plece de la locul faptei. Probele biologice recoltate de la suspect au indicat prezența alcoolului în sângele acestuia.

Tragedia este amplificată de faptul că victima trăia singură de câțiva ani, după ce fiica sa s-a mutat în străinătate. Potrivit surselor din cadrul anchetei, se crede că agresorul este un recidivist cu un istoric încărcat de infracțiuni. Individul este originar din Alba-Iulia și are antecedente penale atât în România, cât și în străinătate. Autoritățile continuă ancheta pentru a elucida toate detaliile și a stabili circumstanțele acestei crime teribile.