O educatoare din Ploiești este acuzată că bate copii la grădiniță. Ce au povestit micuții acasă

O mamă și-a făcut curaj și și-a înregistrat fetița în timp ce povestea cum educatoarea a bătut-o pentru că se juca. Problema e că cei mici se tem să vorbească mai multe, astfel că mărturia fetiței este singura existentă, în timp ce o parte dintre copii își pun mâna la gură atunci când sunt întrebați despre bătăi.

O educatoare din Ploiești este acuzată că bate copii la grădiniță

Conform , părinții sunt revoltați și cer ca această educatoare să rămână fără loc de muncă. ”Cum te-a bătut, ți-a dat o palmă la fund? Tu vorbești serios sau minți?”, este întrebat un copil de către părinte, moment în care cel mic răspunde: ”M-a bătut, nu mint!”.

Acum, inclusiv fetița care a povestit totul mamei sale se teme să mai vorbească despre ororile văzute la clasă. “Cea mică îmi povestea tot. În a treia zi de grădiniță a fost lovită prima dată și îmi spunea mami mi-a dat o palmă la fund pentru că mă jucam cu prietena mea. De atunci nu mai povestește. În momentul întreb își pune un lacăt la gură, un gest pe care el nu îl făcea până atunci“, explică o mamă.

Conducerea grădiniței nu ar fi străină de această situație, astfel că inclusiv directoarea, pe lângă alți părinți, au trimis . “Am luat și eu măsuri în acest sens. Este începută o anchetă disciplinară”, explică un alt părinte.

“Am înțeles de la doamna director că nici evaluarea pe anul trecut școlar nu a fost de foarte bine pentru acel cadru didactic, că au mai existat derapaj în atitudinea dumneaei. Îmi spune că doamna o bate în fiecare zi. Acum câteva zile mi-a spus și o doamnă îngrijitoare că a fost văzută doamna cum o bătea pe fiica mea.

Majoritatea timpului, copiii sunt singuri. În momentul în care sunt văzuți singuri la clasă, doamna director o suplinește. La fel și doamnele îngrijitoare. Doamna este tot timpul la țigară. Copiii când plâng sunt scoși afară din clasă, spunând că o doare capul de ei”, mai explică o altă mamă.

Jurnaliștii Antena 3 au încercat să ia legătura cu femeia acuzată de părinți că le bate copiii, însă aceasta refuză să facă declarații pe teama acestui subiect. Mai mult, educatoarea bătăușă de la Grădinița nr. 40 din Ploiești e acuzată că ar fi agresat fizic inclusiv o îngrijitoare, după ce ar fi aruncat cu un scaun în direcția acesteia.

Astfel de cazuri nu sunt singulare, drept dovadă și incidentul de acum câteva luni de la o grădiniță particulară din Dobroești, de lângă București. Întâmplător, mama unui copilaș de 2 ani a primit o înregistrare video în care se vede cum cel mic este bruscat și lovit de o îngrijitoare de la această grădiniță.

, îl ia efectiv pe sus și îl aruncă cu nervi în scaun în mod repetat. El efectiv plânge non stop. Pur şi simplu am început să tremur. Am făcut atac de panică. Nu știam cum să-mi iau copilul mai repede și să plec de acolo”, s-a plâns mama, care a decis să-și retragă copilul de la această grădiniță unde plătea lunar 1.200 de lei. Colegii îngrijitoarei agresive au comentat atunci cazul și au spus că femeia doar se folosește de anumite ”tehnici” pentru a face copiii cuminți.