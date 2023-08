O femeie a murit în curtea unui spital din Constanța. A așteptat ambulanța trei ore

O femeie a murit în curtea unui spital din Constanța, după ce ar fi așteptat trei ore o ambulanță care sa o preia. , aflăm despre un alt caz șocant.

O femeie a murit în curtea unui spital din Constanța

Tragedia s-a produs acum câteva zile în curtea unui spital comunal, cel al localității Băneasa din județul Constanța. Evenimentul a fost relatat în mediul online senatoarea Evdochia Aelenei. Potrivit acesteia, femeia, în vârstă de 75 de ani se afla în stop-cardio respirator, iar din nefericire, ulterior a murit în curtea unității medicale.

ADVERTISEMENT

„Vara, numărul de români în Constanţa se triplează, iar sistemul medical din judeţ nu face faţă. Azi noapte, o femeie de 75 de ani, aflată în stop cardio-respirator a aşteptat 3 ORE o ambulanţă! Aceasta a murit, cu familia putând doar să aprindă o lumânare în curtea spitalului comunal.

Dacă ar fi existat suficient personal şi echipament, ar fi putut fi salvată! Avem nevoie de ambulanţe în plus pe litoral, domnule Rafila! Avem nevoie de personal medical şi de servicii mobile de urgenţă pe parcursul verii! 3 ore! Aşa ceva, nu se poate!” a transmis senatoarea USR.

ADVERTISEMENT

De altfel, potrivit deputatului Stelian Ion, există nereguli în cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Constanța. Acesta susține că și la Constanța, ceea ce s-a și întâmplat.

„Am adresat o interpelare ministrului Sănătății, Alexandru Rafila, semnalându-i o serie de nereguli grave din cadrul SAJ Constanța, din cauza proastei organizări și a managementului incompetent. Deși există ture fără niciun medic pe autospeciale, conducerea SAJ a programat gărzi chiar și cu 3 cadre medicale simultan.

ADVERTISEMENT

Sunt medici care pur și simplu nu sunt înscriși pentru gardă. O situație critică este și la Băneasa, unde există doar un singur echipaj de Ambulanță pentru intervenții. Asta înseamnă că, la două solicitări simultan, o viață poate fi pierdută din cauză că nu a avut cine să intervină”, a precizat acesta.

SAJ Constanța: „Gestionarea cazului a fost conformă”

Reprezentanții SAJ Constanța au transmis că situația femeii de la UPU Băneasa ar fi fost gestionată corespunzător. Potrivit acestora, bătrâna a fost adusă de familie cu o mașină personală la UPU Băneasa, iar acolo a fost solicitat tranfserul la CPU Medgidia. Însă, în momentul sesizării ar fi existat un „val” de solicitări, iar alte cazuri au fost prioritare.

SAJ Constanța susține că echipajele se aflau la urgențe majore la domiciliu. „Echipajele se aflau la urgente majore la domiciliu (tentativa suicid, pacient inconstient). In momentul ajungerii echipajului cu asistent (conform solicitarii initiale a mediului de gardă) pacienta se afla in curs de resuscitare.

ADVERTISEMENT

Si la a doua solicitare a medicului urgentist din UPU Baneasa, care ca urmare a reevaluarii starii pacientei a reconsiderat cazul solicitand echipaj cu medic, s-a raspuns favorabil, si primului echipaj tip C (cu medic) liber, i s-a alocat solicitarea. Alocarea s-a facut in 30 de minute de la solicitarea echipajului cu medic (moment solicitare 19:42 si moment alocare 20:14). In intervalul 19:42 – 20:14, nefiind disponibile echipaje cu medic.”, a transmis SAJ Constanța.

Reprezentanții Serviciului de Ambulanță au adăugat faptul că atunci când a fost solicitat echipajul cu medic, celelalte cadre medicale se aflau la alte intervenții majore, printre acestea fiind un accident rutier cu mai multe victime și o persoană află în stop cardiorespirator, care avea nevoie de resuscitare.