Anglia a fost eliminată în sferturile de finală de marea rivală Franța, după ce , deși mulți sperau că Albionul va reuși să readucă marele trofeu pe insulă, după 56 de ani.

Firma care a cumpărat 18.000 de tricouri cu Anglia campioană mondială a decis să le vândă la preț de mizilic

, iar firma care își punea toate speranțele că Albionul va triumfa în Qatar este nevoită să vândă cele 18.000 de tricouri comandate la un preț mult mai mic.

„Sunt siderat că Anglia a fost eliminată de la CM 2022. Am fost impresionat de jocul echipei la Cupa Mondială din Qatar și eram sigur că va câștiga acest turneu. Când am fost abordat de un furnizor să cumpăr tricourile, pur și simplu nu am putut spune ”nu”.

Dar acum am rămas cu 18.000 de tricouri care spun că am câștigat Cupa Mondială și nu știu exact ce să fac. Vreau să apelez la fanii englezi să cumpere un asemenea tricou, pentru a-l păstra ca o amintire pentru felul în care a jucat echipa de-a lungul turneului. Chiar dacă nu au câștigat, ei sunt învingători în ochii mei”, a explicat managerul Karl Baxter.

Acesta a pierdut o sumă considerabilă, ținând cont că fiecare tricou a costat nu mai puțin de 30 de lire. La un calcul simplu, Baxter a plătit pentru tricourile cu Anglia campioană mondială 54.000 de lire sterline.

Pe tricouri era inscripționat mesajul ”It’s Finally Home!” (E în sfârșit acasă!”), sloganul tuturor suporterilor englezi.

Naționala Angliei, eliminată pentru a șaptea oară de la Campionatul Mondial în sferturile de finală

Englezii deja au o tradiție în a fi eliminați în sferturile de finală ale Cupei Mondiale. Până acum, Albionul a plecat acasă în sferturi de nu mai puțin de șapte ori: 1954, 1962, 1970, 1986, 2002, 2006 și acum în 2022.

Dintre toate țările participante, nicio altă națiune nu a fost eliminată de atâtea ori în această fază a competiției.

De cealaltă parte, Franța s-a calificat pentru a șaptea oară în istorie într-o semifinală de Campionat Mondial. Reprezentativa „Cocoșului Galic” are șanse mari să ajungă din nou în finală și să își apere titlul mondial cucerit în Rusia în 2018.