O legendă a lui Arsenal, reacție virală după ce “tunarii” au obținut victoria la ultima fază cu Bournemouth: ”Nu veți ghici cine a marcat în ultimele secunde”. Video

Manchester City , și venea la două puncte de Arsenal. ”Tunarii” au izbutit ulterior să refacă diferența de 5 puncte, însă după ce au tremurat serios în fața lui Bournemouth, penultima clasată.

Arsenal pornea ca mare favorită în fața lui Bournemouth, formație care ocupa înaintea jocului locul 19 în Premier League. Însă, oaspeții au avut lovitura de start și au înscris după numai 9.11 secunde, prin Phillip Billing.

Al doilea . Recordul îi aparține lui Shane Long. Cel care marca, în 2019, pentru Southampton, într-un joc contra lui Watford, după 7.69 de secunde.

Mai mult, în fața unui Arsenal lipsit de inspirație, oaspeții își majorau avantajul în minutul 57, prin Senesi. Oamenii lui Arteta nu au renunțat însă la luptă vreun moment.

Thomas Partey a redus din diferență în minutul 62. Apoi, la doar un minut după ce intrase pe teren, Reiss Nelson centra perfect pentru reușita unui alt jucător ce venise de pe bancă, Ben White (70).

La 2-2, gazdele și-au continuat asediul. Însă ”reduta” lui Bournemouth nu a cedat până la exprirarea timpului regulamentar. Și părea că nu se va întâmpla acest lucru nici în minutele suplimentare. Mai ales că Neto a scos de pe linia porții o minge pe care scria gol.

Însă, în ultimele secunde, defensiva adversă nu a izbutit decât să respingă balonul centrat de Odegaard. Iar același Reiss Nelson a șutat imparabil, de la marginea careului, declanșând nebunia.

Pe marginea terenului, Mikel Arteta recunoscând că a fost un moment unic. ”Dar doar uitându-mă pe fețele tuturor, ale jucătorilor și ale suporterilor noștri, văzând acele zâmbete, bucuria din ochii lor, a fost pur și simplu minunat. A fost o zi extraordiară.

A fost cel mai frumos moment de când sunt antrenor la Arsenal”, a spus tehnicianul.

Dar nu numai în arenă, ci și în studioul ”Match of the Day”. Acolo unde legendarul Ian Wright a sărbătorit reușita cu un entuziasm cu care, probabil, ar fi făcut-o în urma unui gol marcat de el. Iar imaginile filmate de fostul vârf al naționalei, Gary Lineker, care-i este coleg la BBC, au devenit virale.

You’ll never guess who scored in the very last seconds. 😂😂

— Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker)