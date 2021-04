O lună nebună pentru Octavian Şovre: “Asta i-a influențat decizia din FCSB – Sepsi”

Octavian Șovre arbitrează de peste 10 ani la nivelul primei ligi, dar ultima lună i-a adus mai multă faimă de cât și-ar putea imagina vreodată. A ajuns pe prima pagină a ziarelor de sport din toată lumea după autograful cerut lui Haaland, iar la revenirea în Liga 1 a fost în centrul atenției la FCSB – Sepsi 1-2.

Șovre l-a convins pe Colțescu să întoarcă decizia la un penalty acordat eronat pentru FCSB. Iar la final a reclamat un incident cu Vali Crețu. Fundașul gazdelor a fost eliminat de Colțescu. Cristi Balaj este convins că această ultimă decizie a fost influenţată şi de starea emoţională a lui Şovre.

“Șovre a trecut prin foarte multe în ultima perioadă. Iar după meci era și sub influența deciziei importante pe care a luat-o la acel penalty. Asta i-a influenţat decizia de la finalul meciului FCSB – Sepsi. Pur și simplu nu a mai putut să tolereze criticile lui Crețu”, a explicat Cristi Balaj la Telekom Sport.

Octavian Şovre a cerut eliminarea lui Valentin Creţu. Fundaşul era supărat că nu s-a dat penalty. Deşi Tănase spune că nici nu a cerut

Valentin Creţu este convins că nu se justifica eliminarea sa. Asta chiar dacă practic protesta pentru neacordarea unei lovituri de pedeapsă pe care colegul său Florin Tănase spunea că nici măcar nu a cerut-o. Şi că de fapt a călcat pe minge. Creţu a fost enervat de intervenţia lui Şovre, chiar dacă a fost una corectă.

“Nu știu de ce am luat roșu. I-am spus doar lui Șovre că de ce s-a băgat peste central, cum a văzut el de acolo. Ei sunt deștepți și noi suntem proști. Nu mai înțeleg nimic. Eu m-am dus civilizat să vorbesc. Și mi-a zis ce faci, țipi la mine. Și e strigat Sebi, Sebi…. iar centralul a venit şi mi-a dat roșu”, a explicat fundaşul FCSB la finalul jocului..

Ultimele evenimente din viața lui Șovre sunt cu adevărat de poveste. A fost taxat de multă lume pentru autografele cerute lui Haaland. După ce s-a aflat că Șovre se lupta pentru Asociația SOS Autism Bihor, multe dintre critici s-au transformat în laude. Nu și de la UEFA, care nu a ținut cont, și l-a exclus din lotul pentru Euro.

Octavian Şovre a intervenit la faza în care Colţescu a dat penalty, deşi era mai prost poziţionat. Şi a avut dreptate

Partida FCSB – Sepsi a fost prima pentru Șovre în Liga 1 după scandalul autografelor. Iar asistentul bihorean a avut parte de câteva faze foarte complicate. Pe care le-a gestionat absolut excelent.

În minutul 74 al partidei FCSB – Sepsi, la scorul de 1-1, Sebastian Colțescu a dictat penalty pentru gazde pentru un contact între Roland Niczuly și Florin Tănase. Spre disperarea primului, care a protestat vehement. Nici el convins că a luat decizia potrivită, Colțescu a sperat că va fi salvat de Șovre.

Deși mult mai rău plasat pentru acea fază, Octavian Șovre i-a transmis lui Colțescu să nu acorde lovitură de pedeapsă. Decizia a fost întoarsă, iar Tănase a luat galben. Iar Sepsi a marcat golul victoriei doar câteva minute mai târziu. Deși sub mare presiune, Șovre a demonstrat că are un caracter puternic.

Ce a riscat Şovre când a intervenit pentru a anula penalty-ul dictat de Colţescu. Era sub lupă după autograful cerut lui Haaland

Foarte mulți asistenți ar fi preferat să tacă, mai ales în situația în care este bihoreanul. Abia revenise în Liga 1 după ce UEFA a deschis o anchetă în cazul autografului cerut lui Haaland. Dacă ar fi greșit, Șovre ar fi fost cu siguranță foarte aspru criticat.

De fapt, a fost luat la țintă chiar și în condițiile în care nu mai este niciun dubiu că a văzut faza corect. Chiar Tănase a recunoscut că nu trebuia acordat penalty. Reproșul său a fost că nu trebuia să primească galben. Asta în ciuda faptului că reluările TV arată că încearcă să se agațe de portarul lui Sepsi.

“Eu nu am cerut penalty. Am protestat eu la arbitru? La mine a fost cartonaș galben gratuit. Nu a fost simulare, dar nu asta este problema. Eu sunt obișnuit. I-am zis că am călcat pe minge și am căzut”, a explicat Tănase.