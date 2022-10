O nouă despărțire la care nimeni nu se aștepta! Și-au spus adio după șapte ani, iar cântăreața caută acum iubirea pe internet

Mel C de la Spice Girls și iubitul ei s-au separat după șapte ani împreună, exact în momentul în care nimeni nu se aștepta la acest lucru. Fosta cântăreață caută acum iubire pe internet!

O nouă despărțire la care nimeni nu se aștepta! Și-au spus adio după șapte ani

S-au despărțit în luna august a acestui an, după șapte ani de relație, iar , pare că vrea să treacă cât mai repede peste durerea pricinuită de o despărțire și să găsească din nou iubirea.

Aceasta s-a iubit vreme de mai mulți ani cu producătorul muzical Joe Marshall, dar s-au despărțit recent. Așa că a apelat la mijloacele moderne de găsire a iubirii și are un cont pe faimoasa aplicație de dating Hinge.

Totuși, până acum nu a avut mare succes, pentru că, spune ea, sunt multe femei superbe, iar toți bărbații sunt frumoși sunt gay.

„Care e faza cu Hinge? Sunt necăsătorită și mă uit puțin în jur, sunt niște alegeri slabe. Se pare că există o mulțime de femei superbe, dar toți bărbații frumoși sunt gay”, a povestit aceasta, conform

Mel C de la Spice Girls a avut inima frântă din cauza unui cântăreț celebru

Despărțirea de producătorul muzical nu este singurul eșec în dragoste al solistei de la Spice Grils. Aceasta a avut o relație cu Robbie Williams în urma căreia a rămas cu inima frântă.

Mai mult, Mel C povestește în cartea ei autobiografică numită Who I Am că artistul a tratat-o foarte urât și a părăsit-o brusc, fără explicații

„Robbie s-a comportat urât – m-a părăsit brusc, într-un moment în care eram incredibil de vulnerabilă.

Nu am niciun sentiment rău față de el acum, dar mi-a frânt puțin inima. Am fost rănită și umilită. Era cineva pe care îl admiram și m-a tratat oribil”, mărturisește aceasta în cartea ei.