O nouă tragedie în familia cântăreței Marcela Fota. Soacra artistei a murit

Marcela Fota este în doliu din nou. Celebra interpretă de muzică populară traversează o perioadă cumplită. Soacra acesteia s-a stins din viață. Anunțul a fost făcut chiar de către ea, pe contul personal de socializare, iar ulterior confirmat într-un interviu.

Marcela Fota, în doliu din nou

Marcela Fota a trecut de-a lungul anilor prin perioade dificile. Se pare însă că problemele nu se opresc aici.

ADVERTISEMENT

De această dată, artista a anunțat că soacra sa a murit. Iar asta se întâmplă la doar doi ani și jumătate de la moartea soțului cântăreței. Într-o postare pe contul personale de Facebook, aceasta le-a mulțumit tuturor celor care i-au fost alături în ultima perioadă.

Totodată, cântăreața de muzică populară le-a mulțumit fanilor săi și pentru gândurile bune. Ulterior, într-un interviu acordat de starpopular.ro, ea a vorbit și despre cauza morții socrii sale. Se pare că femeia era cardiacă, iar de luni de zile nu se simțea bine.

ADVERTISEMENT

Cântăreața a fost alături de ea în ultima perioadă, însă din păcate nu s-a mai putut face nimic. Ce a surprins-o însă pe Marcela Fota a fost faptul că fiul său a vrut să meargă la înmormântarea bunicii sale.

Ce probleme de sănătate avea soacra artistei

Asta în condițiile în care David a refuzat să participe la înmormântarea tatălui și a bunicului său. a ținut să sublinieze faptul că a avut mereu o relație bună cu familia soțului ei. Asta chiar și după moartea acestuia.

ADVERTISEMENT

„Da, din păcate soacra mea s-a stins din viață. Era cardiacă și în ultimele luni de viață nu s-a simțit foarte bine. Am încercat cât am putut să-i fim alături în toată această perioadă, însă, din păcate, s-a stins. Am rămas surprinsă pentru că fiul meu, David, a vrut să participe la funeraliile bunicii sale.

Eu l-am întrebat de fiecare dată, la tatăl lui și la bunicul lui nu a vrut să vină și nu-l forțez. De această dată, însă, a vrut să vină. Noi avem o relație foarte bună cu familia soțului meu, este familia fiului meu”, a marturisit Marcela Fota, potrivit .

ADVERTISEMENT

Menționăm că ultimii ani din viața cântăreței au fost unii cât se poate de dificilă. După moartea soțului ei, aceasta a fost nevoită să se ocupe singură de fiul ei. De asemenea, în momentul în care a decis să își refacă viața alături de alt bărbat, aceasta s-a ales cu critici dure din numeroase direcții.