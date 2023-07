O nouă vacanță ruinată pentru Larisa Udilă. Ce a pățit vedeta: „Dumnezeu ne cheamă acasă”

Larisa Udilă a mărturisit că încă o vacanță i-a fost ruinată. Vedeta se afla într-un concediu de vis în Italia, împreună cu soțul și fiul său. Ar fi trebuit să revină acasă abia după o lună, dar planurile i-au fost date peste cap.

De ce a fost Larisa Udilă nevoită să renunțe la vacanța de lux

Larisa Udilă nu are deloc noroc când vine vorba de vacanțe în ultima perioadă. Fosta concurentă de la Bravo, ai stil! a plecat împreună cu soțul și copilul lor într-o vacanță de vis în Italia. Timp de o lună ar fi trebuit să se bucure din plin de întreaga experiență.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, numai opt zile a apucat bruneta să se relaxeze cu mâncare delicioasă, plimbări pe Marea Mediterană sau sesiuni de înot în miez de noapte alături de cei mai importanți băieți din viața sa.

Larisa Udilă și-a anunțat în mod neașteptat urmăritorii de pe Instagram că este nevoită să se întoarcă de urgență în România. Vedeta a publicat o fotografie în care supărarea de pe chipul său pot fi observată cu ușurință.

ADVERTISEMENT

În plus, a mărturisit că este atât de afectată, încât nu-și găsește cuvintele pentru a da mai multe detalii. Le-a promis, însă, celor care o îndrăgesc și își fac griji pentru starea să că le povesti în curând ce se petrece.

„O lună de vacanță s-a sfârșit după 8 zile pentru că din nou Dumnezeu ne cheamă acasă…Nu știu exact de ce s-a întâmplat asta deja pentru a doua oară anul acesta. Nu prea am cuvinte, revin când mă simt mai bine. Vă iubesc, să știți!”, a scris Larisa Udilă pe social media.

ADVERTISEMENT

Este a doua vacanță ruinată într-un timp scurt

De altfel, în urmă cu doar o lună . Atunci când se întorcea din Turcia, a început o furtună puternică, iar vedeta, , a luat decizia de a se întoarce la hotel.

„După 2 ore de plâns isteric. Știți că vă spuneam că am 2 mari frici în viața mea: avionul și fulgerele. Ne-am întors înapoi în Turcia. După ce am trecut de vamă la vreo 30 de minute a început o furtună de nu vedeai la un metru în față plus fulgere.

Nu ne-am oprit în Bulgaria pentru că nu ne simțeam în siguranță și pentru că era prea departe hotelul. Toate mașinile ori opreau, ori întorceau. Nu am avut putere să filmez. Pentru că tremuram. Furtună de genul am prins în Italia de două ori și a fost oribil. Deci noaptea, prin Bulgaria, niciodată”, a povestit atunci Larisa Udilă.