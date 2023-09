O româncă plecată la muncă în Italia, de negăsit de aproape un an. Familia Mihaelei cere ajutorul autorităților

O româncă plecată la muncă în Italia este este de negăsit de aproape un an, fiind dată dispărută de familie. Mihaela Dudaș, în vârstă de 39 de ani, este originară din Huunedoara și era plecată în afara granițelor de aproximativ 16 ani.

Româncă plecată la muncă în Italia, de negăsit de aproape un an

Ea se afla în Italia, acolo unde își câștiga traiul muncind din greu. Însă, de aproape un an familia Mihaelei nu reușește să ia legătura cu ea. Mai exact, din luna octombrie 2022, femeia este de negăsit.

La aproape 12 luni de când au vorbit ultima oară cu ea, cu privire la dispariția femeii. Vineri, 29 septembrie, fratele Mihaelei a mers la Poliția Municipiului Vulcan și a alertat autoritățile.

„La data de 29 septembrie 2023, Poliţia Municipiului Vulcan, a fost sesizată de către un bărbat cu privire la faptul că, sora sa Dudaş Mihaela Valeria, în vârstă de 39 de ani, plecată la muncă în Italia de aproximativ 16 ani, nu a mai putut fi contactată de membrii familiei din data de 28.10.2022”, a anunțat IPJ Hunedoara.

Femeia are o înălțime de 1,68 m și aproximativ 70 de kilograme. Are ochi căprui și păr șaten tuns scurt. Mihaela poate fi identificată și printr-un semn particular, având o operație chirurgicală la un picior.

Nu există informații referitoare la hainele pe care le purta femeia în momentul dispariției, având în vedere contextul. să le facă publice.

„Persoanele care pot furniza orice informaţie în legătură cu dispariţia femeii, sunt rugate să contacteze cea mai apropiată unitate de poliţie. Sau să sune la numărul de telefon 112”, adaugă IPJ Hunedoara.

Un bărbat din Constanța este dat dispărut

Polițiștii din Constanța au fost sesizați, vineri, 29 septembrie, cu privire la dispariția unui bărbat de 42 de ani, din comuna Nicolae Bălcescu. Radu Dumitrel are 42 de ani și ar fi plecat de la o fermă din localitate în data de 27 septembrie.

De atunci, bărbatul este de negăsit. Radu Dumitrel are 1,70 m înălțime, 60-65 de kilograme, păr șaten, ochi albaștri. „La data plecării era îmbrăcat cu pantaloni de trening de culoare neagră, tricou de culoare închisă și purta încălțăminte sport de culoare albă”, au transmis polițiștii din Constanța.