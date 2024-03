O șansă în plus pentru Drăgușin! Antrenorul cere cu insistență un lucru incredibil

Antrenorul Ange Postecoglou insistă că Tottenham NU joacă destule meciuri și deplânge lipsa de ritm a vedetelor sale.Spurs urmează să joace doar 41 de meciuri în acest sezon și nu a mai jucat din 17 februarie, pierzând cu 2-1 în fața lui Wolves în Premier League

Postecoglu vrea 60 de meciuri

Echipa lui Postecoglou va juca doar 41 de meciuri în acest sezon în toate competițiile și cere mai multe partide în toate competițiile pentru echipele din Premier League.

În timp ce managerii rivali se revoltă împotriva programului necruțător al fotbalului englez și a problemelor cauzate de epuizare, Ange Postecolgou a afirmat că Tottenham suferă din cauza faptului că nu joacă suficient.

Postecoglou va bifa doar 41 de meciuri în primul său sezon la Spurs, în contrast puternic cu numărul de meciuri de la postul său anterior de la Celtic, unde echipa sa a jucat 53 de meciuri în sezonul trecut și 60 în sezonul precedent conform

Fanii lui Spurs s-au cam plictisit însă de excentricul Postecoglu și vor cu adevărat un Antonio Conte sau un Jose Mourinho la conducerea echipei.

Radu Drăgușin, șanse minime să prindă un loc de titular la Tottenham

Internaționalul român a fost adus de Spurs în schimbul sumei de 25 de milioane de euro, plus alte 6 milioane de euro bonusuri. Transferul a fost inclus pe lista celor mai importante mutări din perioada de mercato din iarnă.

În ciuda faptului că venea din postura de titular la Genoa și la echipa națională a României, Iar englezii sunt de părere că acest lucru este puțin probabil să se întâmple prea repede. Totu;i, agentul

Jurnalistul Jack Pitt-Brooke de la The Athletic a comentat situația internaționalului român în cadrul podcast-ului ”A View From the Lane” și consideră că acesta a înțeles faptul că nu va avea foarte multe ocazii în acest sezon.

”A fost un jucător fantastic în Serie A. Înțeleg că este destul de relaxat relativ la statutul său de la Tottenham. Este conștient că Spurs nu mai au multe meciuri de disputat în acest sezon și că, practic, nu există ocazii numeroase pentru jucătorii de rezervă”, a declarat Pitt-Brooke, conform tbrfootball.com.