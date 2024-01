O ursoaică și puiul ei au fost uciși în Odorheiul Secuiesc. Animalele umblau pe străzile orașului de luni bune

În Odorheiul Secuiesc, o ursoaică şi unul dintre puii ei au fost împușcați. dădeau târcoale de mai multe luni pe străzi, iar în ultima vreme veneau aproape zilnic pe lângă casele oamenilor.

Ursoaică ucisă împreună cu puiul ei

Autoritățile locale au luat decizia de relocare pentru animale, iar o echipă de intervenţie a pus mai multe capcane. Cu toate acestea, a fost prins un singur pui de ai ursoaicei.

Puiul capturat are mai mult de un an și a fost microcipat. El va fi și eliberat într-un fond forestier care să fie foarte departe de zonele locuite de oameni și care aparţine unei asociaţii de vânătoare cu care Primăria Odorheiu Secuiesc are contract.

Viceprimarul din Odorheiul Secuiesc a declarat pentru că au devenit foarte agresivi și nu puteau fi preluați pentru relocare. Astfel, membrii echipei de intervenție au luat decizia să-i împuște.

„Din păcate, am avut neşansa ca să nu intre şi ursoaica (în cuşcă – n.r.), pentru că aşa era cel mai bine. (…) Din păcate, a intrat doar unul dintre pui şi s-a deplasat la locul situaţiei (echipa de intervenţie – n.r.). Ursoaica a devenit foarte agresivă, de obicei acestea sunt cele mai problematice situaţii, când în capcană intră puiul. (…)

Am încercat să scoatem de acolo capcana, în primă fază nici nu au putut să se apropie vânătorii de capcană pentru că ursoaica îi ataca încontinuu, după care au scos capcana de acolo, dar ursoaica continua să atace. (…) Dar nu numai ursoaica, dar şi celălalt pui (ataca – n.r.). (…)

S-a luat decizia împuşcării pentru că am considerat că chiar dacă se mută de acolo puiul capturat, situaţia era foarte periculoasă (exista riscul – n.r.) ca să atace pe cineva în zonă ursoaică, fiind în acea stare”, a precizat viceprimarul Ölvedi Zsolt.

De ce nu au fost tranchilizați urșii

Pentru mai multe măsuri de siguranță a fost adusă și o cușcă unde autoritățile să-i ademenească pe urși, iar pentru toată populația din zonă au fost transmise mai multe mesaje RO-ALERT.

Ölvedi Zsolt a spus că intervenția era foarte periculoasă şi puteau fi atacaţi în orice moment, iar animalele nu puteau fi tranchilizate, deoarece arma cu care se face această procedură trebuie folosită de la o distanță de 15-17 metri. Viceprimarul a mai adăugat că după tranchilizare era un risc foarte mare, întrucât urșii nu adorm instantaneu şi pot deveni şi mai agresivi.