O vedetă Exatlon este însărcinată! Primele declarații despre sarcină: ”Este o perioadă care nu-mi place”

Exatlon a adus în atenția publicului mulți sportivi, iar printre ei se numără și Ana Otvoș. Sexy luptătoarea a făcut ravagii în cadrul competiției cu trupul său perfect lucrat, dar și cu atitudinea de învingătoare. Acum, după părăsirea Exatlon, sportiva trece printr-o altă etapă. Este însărcinată în patru luni.

Vedeta Exatlon a dezvăluit cât de mult s-a schimbat viața ei de când este însărcinată

este campioană multiplă națională si dublu medaliată europeană la lupte libere. Sportiva are deja patru luni de sarcină. Și chiar dacă este încă prezentă în sala de sport, Ana nu suportă perioada sarcinii.

„Am intrat în a 16 a săptămână de sarcină. Am patru luni. Până acum am avut o sarcină destul de ușoară. Nu am avut grețuri, stări de vomă, stări de rău M-am simțit foarte obosită. Nu mi se pare o perioadă atât de frumoasă cum am auzit eu la toată lumea.

Este o perioadă care nu-mi place. Este extrem de urâtă. Îmi este somn, am schimbări hormonale. Singurul moment frumos este cel în care te duci la ecografie și vezi bebelușul. Da, este unic, dar una este să spui că este perioadă unică, alta este să spui că este frumoasă”, a spus Ana Otvoș pentru FANATIK.

Ana Otvoș: ”Mai am 10% din energie. Nu-mi place deloc perioada asta”

susține că oboseala specifică sarcinii îi dă bătăi de cap. „În primul trimestru de sarcină am simțit o oboseală extremă, m-a dat peste cap. Nu am mai putut face antrenamentele la aceeași intensitate, m-a dat peste cap.

Nu-mi place deloc perioada asta. Cu toate că acum, în al doilea trimestru, mi-am mai revenit. Mai am 10% din energia pe care o aveam înainte”, a spus fosta Războinică.

Ana Otvos, despre sexul copilului: „Vom avea o fetiță”

Ana Otvoș și iubitul ei, Ștefan, s-au cunoscut în sala de sport acum mulți ani și au devenit un cuplu. Bărbatul a susținut-o pe Ana pe toată perioada competiției. Acum, sportiva i-a făcut bărbatului cea mai frumoasă surpriză și i-a dat veste într-un mod inedit.

“Vom avea o fetiță. Abia am aflat sexul copilului. Este un copil planificat, dorit. Am fost norocoși că s-a prins foarte repede, din prima. Noi ne gândeam că o să dureze vreo șase luni, dar s-a întâmplat repede. Când l-am anunțat pe iubitul meu de sarcină i-am făcut un bilețel și am pus testul de sarcină lângă.

Nu sunt cea mai bună în a da vești, dar nici nu-mi place să trec pe lângă ele ca și cum nimic nu s-a întâmplat. Este un lucru unic pentru mine și pentru el. Nici el nu are alți copii”, a spus aceasta pentru FANATIK.

Contrar aparențelor, fosta concurentă Exatlon susține că nu a apucat să se ocupe de pregătiri. Luptătoarea nu se stresează și lasă ca totul să se întâmple de la sine.

„Nu am apucat să ne ocupăm de camera copilului. Nici nu sunt genul acela de mama care își ia foarte multe lucruri inutile, sunt destul de calculate. Nu este momentul. O să mă ocup și o să-mi iau pe parcurs tot ce îmi trebuie în funcție de nevoi. Încă nu știu de ce o să am nevoie.

Nu facem petrecere de gender-reveal. Nu îmi plac surprizele de obicei. Eu am aflat că am fetiță din analizele pe care mi le-am făcut ca să știu că totul este bine.

Cred că sunt singura mama de pe pământ care nu voia neapărat să fie fată sau băiat. O să mai fac încă un copil. Voi dori să fie băiat pentru a avea și fetiță și băiețel” a spus Ana Otvoș pentru FANATIK.

Sportiva criticată de fani pentru antrenamente: „O să plec de la antrenament să nasc direct”

este însărcinată în patru luni, dar a continuat să se antreneze cu greutăți. Astfel, blonda a stârnit numeroase critici din partea urmăritorilor ei. Prin intermediul FANATIK, sportive le-a răspuns.

„Noi, în România, nu prea suntem cultivați când vine vorba de sarcină. Majoritatea consideră că femeile sunt bolnave, handicapate în sarcină. Mă antrenez cât pot. Nu se compară antrenamentele cu ce făceam înainte. Oamenii consideră că o femeie însărcinată trebuie să stea, să nu facă nimic, eventual să o mutam cu căruțul dacă se poate.

Nu este stilul meu să fac așa ceva. Sper să fiu bine și să mă antrenez până în ultima zi când nasc. Înainte să nasc, să plec de la sală cu bagajul. Dacă organismal meu este obișnuit așa, ar fi cel mai rău lucru să nu mai fac deloc mișcare. Nu este sănătos”, a concluzionat Ana pentru FANATIK.