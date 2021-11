O-Zone luptă în instanță pentru o miză uriașă! La mijloc sunt milioane de euro

Dan Bălan, Arsenie Todiraș și Radu Sârbu sunt moldovenii care au făcut istorie cu celebrul refren al piesei ”Dragostea din Tei”, o melodie care le-a adus nu doar succesul internațional, ci și zeci de milioane de euro în conturi. Piesa, lansată în 2004, a primit 7 discuri de platină, două de aur și unul de diamant și avea să reprezinte prambulul unei despărțiri cu scandal care a avut loc doar un an mai târziu.

Acum însă, cei trei se judecă pentru o ”mică” scăpare din contractul semnat cu ani în urmă. Iar la mijloc sunt, probabil, milioane de euro, cel care va câștiga procesul urmând să dea lovitura.

Trupa O-Zone, proces cu Cat Music

Paradoxal, drepturile de autor și cele conexe nu aparțin trupei , ci au fost vândute către Cat Music, cea mai mare casă de discuri din România din ultimii 30 de ani și licențiate către alte case importante din Marea Britanie, Italia, SUA, Japonia sau Australia. Cum discuțiile s-au împtomolit la nivel de avocați, cei trei membri ai trupei au trecut la planul doi.

Iar în proces, din informațiile obținute de FANATIK, în exclusivitate, nu se discută chestiuni referitoare la proprietatea intelectuală, ci lucruri care nu au fost prevăzute, la acea vreme, în contract.

Procesul se va judeca la Tribunalul București și se anunță deja ca fiind unul dintre cele mai răsunătoare din industria muzicală a ultimilor ani, mai ales că miza ar putea fi una enormă din punct de vedere financiar. Asta în condițiile în care toate clipurile importante ale trupei O-Zone sunt, în acest moment, pe canalul de Youtube al Cat Music și au produs zeci de milioane de vizualizări.

Ce vor să obțină cei de la O-Zone?

Conform informațiilor FANATIK, în momentul în care a fost semnat contractul de vânzare al drepturilor de autor și a celor conexe, în acte, așa cum se procedează conform uzanțelor din dreptul civil, au fost trecute și canalele de difuzare care sunt monetizate de casa de discuri.

Doar că, la acea vreme, nu existau, ca acum, atât de multe canale de difuzare ale melodiilor care ajungeau să fie fredonate în toată lumea.

Contactat de FANATIK, Dan Popi, proprietarul casei de discuri Cat Music, a explicat despre ce este vorba în procesul pe care l-au deschis cei de la O-Zone împotriva firmei sale.

”Este un diferend comercial, nu este o neînțelegere privind drepturile de autor. Nu pot să comentez. Tot ce pot să spun este că e un diferend comercial, nu are legătură cu vreo neînțelegere asupra proprietății intelectuale. Nu sunt puse în discuție proprietatea asupra diverselor categorii de drepturi (difuzare radio, tv, Youtube, n.red.). Suntem într-o relație bună, am avut o neînțelegere comercială, nu am putut să o reglăm direct și atunci lăsăm instanța să decidă”, ne-a explicat, în exclusivitate, Dan Popi de la Cat Music.

”Se pune în discuție cum se împart niște resurse”

Mai mult, ne-a explicat Dan Popi, refuzând însă să estimeze, financiar, ce înseamnă acest diferend comercial, contractul pe care îl are cu cei trei membri ai O-Zone nu prevedea la acea vreme cum se vor împărți banii în momentul în care piesele lor vor fi difuzate pe alte platforme.

”Să vedem ce se va hotărî în instanță. Dar vă spun că nu este nimic serios, nu e nimic care să pună în discuție proprietatea intelectuală, se pune în discuție cum se împart niște resurse. Este vorba, mai exact, despre cum se împart resursele acum că au apărut niște tipuri noi de monetizare și care nu erau prevăzute în contractele inițiale, pentru că nu existau (Apple Music, Spotify, alte aplicații de streaming muzical, etc. n.red.) la momentul respectiv.

Nu e nimic serios, nu am putut să ajungem la o concluzie direct și am apelat la această soluție”, ne-a mai spus, în exclusivitate, Dan Popi, proprietarul casei de discuri Cat Music.

Trebuie însă precizat că, la această oră, platformele de streaming muzical se apropie, ca număr de accesări, de deja clasicul Youtube, iar sumele pentru care se judecă cele două părți ar putea ajunge, în viitor, să fie măsurate în milioane de euro.

Se reunește trupa O-Zone?

De mai bine de un deceniu și jumătate, fanii așteaptă vești despre o posibilă reunire a trupei care făcea ravagii în toată lumea, la începutul anilor 2000. Discuția a devenit mai aprinsă în ultimii trei ani s-a tot vorbit însă despre o posibilă reunire a trupei devenite deja legendară pentru fanii genului pop-dance, însă aceasta a tot întârziat să se producă.

Se pare însă că, în ultimul an, discuțiile despre o revenire a trupei O-Zone în formula inițială s-au purtat din ce în ce mai intens, conform unor informații obținute în exclusivitate de FANATIK.

Primii pași în acest sens s-au făcut încă din ultimele zile anului 2019, atunci când Dan, Arsenie și Radu s-au reunit pentru un singur concert, care a avut loc în noaptea de Revelion în Piața Constituției. Trupa O-Zone a cântat atunci pentru cel mai mare onorariu primit de o formație din România (incluzând aici și Republica Moldova): 50.000 de euro.

Acela a fost momentul în care cei trei și-au dat seama că e momentul să pună orgoliile deoparte și să se gândescă serios la o strategie de revenire pe scenă după modelul 3rei Sud Est.

Ce spune Dan Popi despre reunirea celor de la O-Zone

Trupa O-Zone s-a spart în 2005 (exact anul în care a apărut platforma Youtube în Statele Unite), în plină glorie. Destrămarea trupei a reprezentat un adevărat șoc pentru toată lumea iar motivul principal al rupturii a fost legat de bani.

Mai precis, Radu și Arsenie l-au acuzat pe Dan Bălan că a capitalizat toate veniturile din drepturile de autor, iar ei nu au văzut nici un ban. S-a vorbit la vremea respectivă despre 10 milioane de euro pe care acesta i-ar fi încasat de la marile case de discuri.

Dan Popi a vorbit despre reunirea trupei O-Zone, pentru FANATIK. ”Noi ne înțelegem bine, suntem prieteni în continuare. Dar dacă se vor reuni, doar ei o pot decide, depinde doar de ei”, ne-a spus Dan Popi, proprietarul Cat Music.