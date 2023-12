Oamenii de încredere ai președintelui Iohannis. Consilierii care au rămas alături de șeful statului din 2014

După nouă ani în fruntea țării, președintele Iohannis intră acum în cel de-al zecelea an la Cotroceni. Dintre cei 19 consilieri pe care-i are șeful statului, o parte dintre aceștia au rămas alături de el încă din anul 2014 (sau începutul anului 2015). Au existat și nenumărate permutări însă, o parte dintre consilierii președintelui ajungând miniștri sau judecători la CCR.

Economie și politică externă

Din decembrie 2014 până în prezent, consilierul președintelui Iohannis pe probleme economice este profesorul Cosmin Marinescu, cel care conduce Departamentul de Politici Economice și Sociale de la Cotroceni. Acesta este un vechi liberal, colaborând în anul 2009 la elaborarea componentei economice a programului prezidențial al lui Crin Antonescu. A lucrat apoi în ministerele Economiei și Finanțe Publice, fiind consilierul ministrului liberal Daniel Chițoiu.

În anul 2014 s-a alăturat echipei lui Klaus Iohannis, atunci președintele PNL, elaborând componenta economică a proiectului cu care liderul PNL a câștigat alegerile, fiind numit apoi consilierul președintelui, poziție în care se găsește și astăzi. Și-a început cariera academică în anul 1998 la ASE, unde a devenit profesor universitar în anul 2015, cercetările sale fiind axate pe instituționalismul economic – o școală de gândire pentru care sursa avuției stă în capacitatea statelor de a dezvolta instituții puternice, independente.

Pe lângă salariul de 153.000 lei încasat anul trecut din funcția de consilier la Cotroceni, acesta a mai încasat alți 90.000 lei de la Universitatea de Studii Economice. Soția sa, angajată la Exim Banca Românească încă dinainte de 2015, are un salariu de 194.000 lei. Singurele achiziții importante după anul 2014 sunt două autoturisme, marca BMW, un X5 și un X1, fabricate în 2019 și 2020. Nu are investiții în afaceri, economiile sale fiind ținute în depozite bancare, acestea ridicându-se la circa 450.000 lei.

Spre deosebire de economie, politica externă intră în atribuțiile directe ale Administrației Prezidențiale. La începutul anului 2015, consilierul pe politică externă a președintelui Iohannis era numit Lazăr Comănescu, la acea dată ambasadorul României în Germania, și fost ministru de externe pentru câteva luni în Guvernul Tăriceanu, în anul 2008.

În această funcție avea să stea doar câteva luni însă, pentru că din noiembrie 2015 avea să fie numit ministru de externe în guvernul tehnocrat condus de către Dacian Cioloș, funcție în care avea să rămână până la începutul anului 2017. Din 2016 până la finalul lui 2019, consilier pe politica externă avea să fie Bogdan Aurescu, cel care avea să se afle la conducerea MAE apoi, după alegerile din 2020, perioadă în care șeful statului nu a mai avut vreun consilier pe politică externă.

Odată cu formarea noului Guvern condus de Marcel Ciolacu, în iunie 2023, Aurescu avea să revină pe poziția de consilier al președintelui Iohannis. Rămâne de văzut dacă acesta va ocupa această funcție și în ultimul an de mandat al președintelui Iohannis în condițiile în care în luna noiembrie a fost ales judecător al Curții Internaționale de Justiție a ONU.

Securitate națională și protocol

La începutul primului său mandat în 2014, președintele Iohannis l-a numit în funcția de consilier, șef al Departamentului Securității Naționale, pe liberalul George Scutaru, fost lider al deputaților liberali, după ce și-a început cariera în presă. În martie 2015 însă, Administrația Prezidențială avea să anunțe demisia acestuia „din motive personale”, însă la doar o lună distanță avea să fie acuzat de către DNA și pus sub control judiciar pentru acuzațiile de complicitate la luare de mită și spălare de bani.

Poziția sa avea să fie luată de către generalul în rezervă Ion Oprișor, cel care deținuse funcția de consilier de stat la Secretariatul CSAT încă din mandatul președintelui Băsescu. La salariul de consilier prezidențial, de 153.000 lei, acesta mai primește și o pensie de 162.000 lei. Nu are investiții sau achiziții recente, dar deține însă un automobil Volkswagen Tuareg, fabricat în 2020. În locul acestuia din urmă, la secretariatul CSAT, a venit generalul-maior Mihai Șomordolea, funcție pe care se află și astăzi. Tot pe domeniul securității naționale, președintele Iohannis îl numea în 2015 consilier pe Sebastian Huluban, fost secretar de stat în MApN, însă acesta avea să rămână în funcție doar până în anul 2019.

O altă prezență constantă în acești ani în este cea a lui Constantin Dudu Ionescu, cel care conduce din 2015 Oficiul Informații Integrate. Fost deputat PNȚCD între 1992 și 2000, acesta a condus câteva luni în 1998 Ministerul Apărării dar și Ministerul de Interne, până la finalul anului 2000.

După anul 2000, atunci când Partidul Țărănesc nu mai intră în Parlament, Dudu Ionescu se înscrie în Partidul Umanist Român, partidul lui Dan Voiculescu, iar la alegerile din 2008 avea să candideze din partea PD-L. În perioada când s-a aflat la conducerea MApN avea să pornească un scandal public când a susținut ideea unei amnistii generale legată de evenimentele din 1989.

Una dintre cele mai vizibile prezențe alături de președintele Iohannis rămâne cea a Deliei Dinu, cea care conduce departamentul de protocol de la Cotroceni. Fost ofițer SPP din 2000 până în 2012, Delia Dinu a condus departamentul de protocol încă de pe vremea fostului președinte Traian Băsescu, fiind consilier în cadrul departamentului încă din anul 2005. Originară din Sibiu, acolo unde a terminat și facultatea, Delia Dinu este considerată unul dintre cei mai influenți consilieri de la Cotroceni, numele ei fiind vehiculat în această vară, .

Ultima ei declarație de avere arată că aceasta câștigă 153.000 lei pe an din funcția de consilier, având o casă de locuit la Domnești, Ilfov de 238 mp, cu un teren de 429 mp. Mai are o casă la Cisnădie, Sibiu, moștenită în 2016, și conduce o Honda, fabricată în 2015. Are economii de aproape 300.000 lei.

Cine s-a perindat pe la Cotroceni

O parte dintre consilierii președintelui Iohannis, la fel cum a fost cazul lui Bogdan Aurescu, au preluat și funcții în Guvernul României. Este cazul Ligiei Deca, cea care în anul 2015 era numită consilier de stat la departamentul de educație și cercetare. Începând cu anul 2019 avea să coordoneze acest departament, dar mai ales proiectul președintelui Iohannis „România Educată”. La finalul anului 2022 avea să fie numită în fruntea Ministerului Educației.

Simina Tănăsescu, prodecanul Facultății de Drept a Universității București, cea care din 2015 a condus departamentul constituțional-legislativ, avea să fie numită judecător la CCR în anul 2019. Același parcurs avea să-l aibă și Mihaela Ciochină, numită consilier prezidențial în ianuarie 2015.

Istoricul Andrei Muraru avea să fie numit de către șeful statului ambasador al României la Washington în iulie 2021, după ce avusese funcția de consilier prezidențial pentru relația cu societatea civilă.

Un alt liberal care a ajuns din consilier prezidențial ambasador a fost Dan Mihalache, cel care și-a început cariera politică în FSN, fiind consilierul premierului Adrian Năstase timp de patru ani. Fost șef al Cancelariei prezidențiale din decembrie 2014, acesta a fost eliberat din funcție în iunie 2016, fiind însă numit ambasador al României în Marea Britanie. În ianuarie 2021 a fost numit de președintele Iohannis ambasador în Cipru.