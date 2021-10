Oana Pellea este infectată cu COVID-19: „Nu vreau să mă gândesc cum mi-ar fi fost fără vaccin”

Oana Pellea a anunțat că este infectată cu COVID-19. Cunoscuta actriță ar fi trebuit să susțină un spectacol pe 10 octombrie, însă a decis să se izoleze săptămâna trecută, după ce a intrat în contact cu o persoană infectată cu SARS – CoV – 2.

Fiica regretatului Amza Pellea este vaccinată cu ambele doze de vaccin anti-COVID, însă i-a asigurat pe fani că se simte bine și nu are o formă gravă.

Oana Pellea are COVID-19, deși este vaccinată

În urmă cu puțin timp, a anunțat că are COVID-19. Actrița se află în izolare la domiciliu de o săptămână, deși pe 10 octombrie ar fi trebuit să fie pe scenă, la Teatrul Bulandra.

Spectacolul „Scaunele” a fost amânat, așa cum a anunțat marea actriță săptămâna trecută. După ce a intrat în contact cu o persoană infectată cu coronavirus, Oana Pellea a decis să rămână acasă pentru a nu-i pune în pericol pe cei din jur.

Fiica lui Amza Pellea are o formă ușoară a bolii și este fericită că s-a vaccinat, altfel s-ar fi putut simți mult mai rău. Îndrăgita actriță consideră că a luat cea mai bună decizie acum o săptămână, atunci când a decis să se izoleze, chiar dacă nu știa dacă are sau nu COVID-19.

„Sunt vaccinată cu ambele doze. Acum exact o săptămână am luat hotărârea să mă autoizolez după ce am intrat in contact cu o persoană suspecta a fi pozitivă Covid19. Mi-am suspendat un spectacol. Am oprit repetițiile. Am anunțat teatrele.

Presa a scris: ‘Oana Pellea, decizie incredibilă luată din cauza covid-19. Actrița a făcut anunțul neașteptat’. Nu era nimic incredibil. Nimic neașteptat! Era o decizie responsabilă! Reacția presei da… mi se pare incredibilă!

E o decizie pentru care mă aplaud din tot sufletul! Mi-am făcut teste rapide rezultat NEGATIV. Astăzi am primit rezultatul PCR – POZITIV. Mi-aș fi pus in pericol colegii și pe cei cu care aș fi intrat in contact.

Traversez o formă ușoară. Nu vreau să mă gândesc cum mi-ar fi fost fără vaccin! Voi rămâne in izolarea impusă de lege. Aveți grija de voi și de cei de lângă voi! Sănătate tuturor! Nu dau sfaturi nimănui dar mă felicit că m-am vaccinat”, a scris Oana Pellea pe pagina de Facebook.

Oana Pellea a amânat un spectacol de teatru

Săptămâna trecută, Oana Pellea îi anunța pe urmăritorii de pe Facebook că a intrat în contact cu o persoană infectată cu coronavirus, așa că înainte să afle dacă a luat sau nu virusul.

Spectacolul „Scaunele”, care ar fi trebuit să aibă loc duminică, 10 octombrie, la Teatrul Bulandra, a fost amânat din acest motiv.

„Îmi ofer scuze față de spectatorii care au cumpărat bilete pentru spectacolul Scaunele din 10 octombrie…Prefer să fiu responsabilă și să nu pun pe nimeni într-un eventual pericol de îmbolnăvire…

Am anunțat Teatrul Bulandra de hotărârea luată de a mă izola 7 zile. Am luat aceasta hotărâre din respect si responsabilitate fata de toți cei cu care ar trebui să intru în contact.

Îmi pare foarte rău că nu joc în data de 10…și că sunt nevoită să mă izolez…Asta trăim și…noi să fim sănătoși! Sănătate tuturor și aveți grijă de voi!”, a transmis Oana Pellea săptămâna trecută.