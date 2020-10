Oana Roman a izbucnit în lacrimi. Mărturisirea emoționantă pe care le-a făcut-o fanilor

Oana Roman a fost copleșită de emoții și a izbucnit în lacrimi la primirea unui mesaj de la o admiratoare. Aceasta le-a dezvăluit fanilor într-un InstaStory cum a reușit să o impresioneze cadoul primit și care este conținutul mesajului care a făcut-o să plângă în hohote.

„Eşti ca o rază de soare într-o zi ploioasă! Asta îmi inspiră mie seninătatea cu care te adresezi zi de zi celor care te urmăresc! Bravo, Oana!” sunt vorbele pe care femeia le-a așezat pe o felicitare adăugată cadoului pe care i l-a trimis Oanei.

Cuvintele femeii și accesoriul vestimentar primit au impresionat-o pe soția lui Marius Elisei, dar asta nu e tot. Cea care a surprins-o pe vedetă este posesoare a unui magazin online de accesorii vestimentare. Femeia a scris pe pagina afacerii personale o descriere cu privire la destinatara respectivului cadou, care a făcut ca Oana să plângă în hohote.

Oana Roman plânge în hohote după ce primește un mesaj impresionant.

Mariana Romanică este numele femeii care a reușit să-i aducă multe lacrimi de emoție și fericire vedetei. Cadoul pe care i l-a trimis a fost însoțit de un mesaj inspirațional, dar postarea pe care, ulterior, a distribuit-o a dus lucrurile la un alt nivel.

„Este un kimono pe care l-a admirat în februarie la un târg, moment în care în mintea mea s-a nascut acest gând.. că într-o zi o să i-l ofer în dar. Oana nu este un influencer clasic, tocmai de aceea este una dintre puținele persoane publice pe care o urmăresc.

Îi admir perseverența, puterea, voința şi familia. Este un exemplu de la care consider că avem, într-adevăr, ce învăța. Conținutul ei este sincer, autentic. Pe Oana am vazut-o plângând pe stories şi am plâns împreună cu ea. Unii o văd doar ca pe un personaj monden, ei bine eu văd omul – sufletul – femeia. Şi pe alocuri, mă regăsesc în parte din povestea ei.

Nu o cunosc, ne-am intersectat poate 5 minute, însă aşa cred eu, că mă cinsteşte ea ca om, să poarte ceva creat de mine – ținuta mea de suflet, kimono-ul. Mă bucur că trăim într-o lume în care putem celebra această “recunoaştere”. Că eu mă recunosc în tine şi vreau să îți fac un dar pentru valoarea pe care o aduci în viața mea.

Probabil că fără platforma asta, nu ne-am fi intersectat niciodată. Cercurile noastre nu se întâlnesc, nici măcar adiacent. Povestea ei mă inspiră cu totul şi noul ei business lansat în timpul pandemiei, magazinul online care are produse sold out de pe o zi pe alta, mi se pare fabulos. I-am transmis personal, dar las şi aici scris” se arată pe contul femeii.

Reacția Oanei a fost una pe măsură: „sunt cu Isa la tenis, pe teren la Dinamo, si am citit asta. Și plâng în hohote fără să mi pese că se uită lumea ciudat la mine. Pentru că nu cred că există pe lumea asta 3 oameni care să fi scris despre mine așa sau care să-mi fi emoționat sufletul în felul ăsta. În general, oamenii se feresc să vorbească frumos despre mine chiar dacă îmi sunt apropiați. Chiar dacă pentru ei am făcut ce n-am făcut pentru mine. În general, cei care nu-mi sunt apropiați vorbesc frumos. Pe alții foarte repede îi roade invidia. Îti mulțumesc și nu am destule cuvinte care să exprime această recunoștință. Ma înclin!”, este comentariul pe care vedeta l-a lăsat mesajului de mai sus.

