Oana Roman a ajuns la capătul puterilor: ”Am crezut că fac atac cerebral”. Ce a pățit vedeta

Oana Roman încheie anul 2021 cu multe investiții făcute în vila în care locuiește alături de Marius Elisei și fiica lor. Cei doi și-au renovat bucătăria de vară, terasa și curtea, iar acum mai au de pus la punct doar ultimele detalii ce țin de partea decorativă.

Deși munca grea a trecut, vedeta nu se poate bucura pe deplin de rezultatul efortului pe care, alături de partenerul ei de viață, l-a depus de câteva luni încoace.

Oana Roman, enervată de firma care trebuia să-i livreze perdelele pentru bucătărie

Un detaliu mic, dar foarte important pentru fiica fostului premier al României, care a costat-o timp și energie, a adus-o în situația de .

ADVERTISEMENT

Oana Roman a povestit cum a ajuns la capătul răbdării, după ce, vreme de trei săptămâni, a așteptat să intre în posesia noilor perdele pentru locuință.

După ce a primit ”țeapă” de la firma care se ocupa de producerea perdelelor pentru bucătărie, fiica lui Petre Roman a recunoscut că acest fapt, nu doar că a umplut-o de nervi, a dus-o până în punctul în care a fost la un pas cerebral.

ADVERTISEMENT

Pe Instagram, vedeta a povestit, pas cu pas, cum de mai bine de trei săptămâni, cei responsabili ca ea să primească perdelele comandate au amânat-o zi după zi, până în momentul în care i-au mărturisit că, de fapt, mai are de așteptat. Și asta pentru că perdelele făcute pe grabă chiar astăzi, după cum declara vedeta, au fost distruse, motiv pentru care trebuie refăcute.

”Am crezut că fac un atac cerebral de nervi”

”Știți aia cu halatul, unde e halatul? La mine e cu perdelele, unde sunt perdelele? Astăzi am crezut că fac un atac cerebral de nervi. Mai aveam de pus în bucătărie perdelele pe care le-am comandat acum trei săptămâni. Și în fiecare zi îmi spunea că sunt gata în două, trei zile și nu au fost gata.

ADVERTISEMENT

Până când am spus că am nevoie de ele zilele astea, orice ar fi. Și mi-a spus să mă duc să le iau. Și m-am dus. Și când am ajuns acolo mi-au spus că au fost gata, doar că atunci când le-au călcat materialul a intrat cinci centimetri și practic nu mai au ce să facă cu ele și că s-au stricat de tot.

Ceea ce înseamnă că le-au dat în lucru azi, deși eu le-am dat comandă de trei săptămâni. Le-au făcut de mântuială astăzi pentru că am pus presiune pe ei și și-au dat seama că nu e bun materialul.

ADVERTISEMENT

Mi s-a făcut rău de nerv . Am crecut că fac o criză de isterie. M-au pus și pe drumuri degeaba, am pierdut o oră și jumătata în trafic”, a spus Oana Roman pe pagina personală de Instagram.