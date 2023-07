Oana Roman, din nou la spital. Ce se întâmplă cu fiica vedetei, Isabela: ”Nu știm de la ce e”

Oana Roman a ajuns iar la spital, dar de data aceasta cu fiica sa, Isabela, acum în vârstă de 9 ani. Cea mică are probleme de sănătate, iar vedeta este îngrijorată căci nu știe cauza. Speră ca totul să se rezolve cât mai rapid, încât Isabela să fie din nou bine.

Oana Roman, îngrijorată pentru fiica ei. Ce a pățit Isabela

Oana Roman, invitată într-o emisiune TV, a spus că fiica sa face febră în mod repetat. De câteva zile, afecțiunea îi trece și îi revine, iar Oana Roman se întreabă de la ce ar putea fi, având în vedere că fetița nu prezintă niciun simptom.

”Isa face febră, dar nu știm de la ce. Nu are niciun simptom, de niciun fel, doar febră. Prima dată am zis că e o insolație, dar problema e că a făcut și azi febră, și dimineață și după-masă. Eu sunt ok. Ori e o insolație, ori a făcut o indigestie, ceva urinar, nu știu…”, a spus Oana Roman. joi seară, în emisiunea Xtra Night Show.

Fiica lui Petre Roman presupune că Isabela are febră din cauza vremii călduroase sau din cauza unor probleme digestive. Însă, pentru se lămuri, a mărturisit că se va prezenta cu ea la un medic pediatru. Aici îi va face un set de analize.

”Nu îi curge nasul, nu are dureri de cap, nu are probleme digestive, nu are nimic în gât. Am controlat-o peste tot și nu are niciun alt simptom, de niciun fel, și nici noi. Doar face febră. Punct.

Este de undeva, dar trebuie să vedem de unde. Mâine dimineață mă duc cu ea la spital, pentru a-i lua niște analize. A stat foarte mult la soare, a fost foarte cald”, a mai comunicat Oana Roman pentru sursa menționată.

Oana Roman a mers cu fiica sa la spital pentru a-i face analize

Pentru ca analizele să fie unele foarte clare, Isabela a trebuit să aștepte să treacă 24 de ore de la prima febră. Joi seară a expirat acest interval, iar la final de săptămână, Oana Roman s-a prezentat numaidecât la o unitate medicală cu copilul.

”Trebuie să mă duc mâine cu ea la doctor, totuși să-i luăm niște analize. Trebuie să treacă 24 de ore de la prima febră pentru ca analizele să fie revelatoare. În seara asta se fac 24 de ore. Ea e un pic apatică când face febră”, a mai transmis Oana Roman.

Oana Roman, mamă singură

Cei doi erau divorțați din 2021, au mai încercat o reîmpăcare anul trecut, dar în 2023 pare că s-au separat pentru totdeauna.

Se zvonește că Marius Elisei i-ar fi fost infidel Oanei Roman. Acum, cei doi locuiesc separat și mai țin legătura doar de dragul fetiței. Însă, au mai apărut disensiuni. La un moment dat, Oana Roman îl acuza public pe Marius Elisei că refuză să-și mai vadă copilul și că evită să-i răspundă la telefon.