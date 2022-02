Oana Roman, mai hotărâtă ca niciodată să plece din România: “Vreau să renunț la toată nebunia asta”

Oana Roman a anunțat, pe rețelele de socializare, că își dorește să plece din România. Vedeta speră să reușească acest lucru până la finalul anului.

Fiica lui Petre Roman a mai spus și din ce și-ar dori să facă bani atunci când va părăsi țara natală.

Ar vrea să ia lucrurile de la capăt și să pună bazele unei noi afaceri la un moment dat. Oana Roman a precizat și în ce țară ar vrea să plece, și anume în sudul Franței.

Oana Roman, mai hotărâtă ca niciodată să plece din România

a trecut prin mai multe obstacole de-a lungul timpului și a fost ținta comentariilor acide din mediul online. Oana Roman nu mai vrea să stea prea mult în România și speră ca anul acesta să se mute din țară.

Vedeta vrea să-și ia familia și să înceapă de la zero în altă țară. Mai mult, ar vrea să se mute într-un loc liniștit, p comună sau un sat, departe de agitație.

“Practic, singurul lucru pe care mi-l doresc este să reușesc anul ăsta să îmi pregătesc plecarea, să am puterea necesară să plec din țară.

Să mă duc într-o comună, într-un sat mic, mic și să renunț la toată nebunia asta care începe să mă apese din ce în ce mai tare.”, a anunțat Oana Roman pe contul de .

Fiica lui Petre Roman a dezvăluit și din ce ar vrea să se întrețină atunci când se va muta. Vedeta se gândește să dețină un motel, o pensiune sau chiar o brutărie într-un sat mic și cu locuitori puțini. Se gândește să scrie și o carte despre viața de aici.

“Să trăiesc din gestionarea unui motel, hotel, pensiune, brutărie, orice. Să mă ocup de orice într-un sat din sudul Franței.

Să stau acolo într-un sătuc mic și să trăiesc fericită. Și când o să fiu acolo, să scriu o carte despre toți și despre această lume rea în care suntem.

Vreau să trăiesc într-o lume cu oameni puțini, dar civilizați și liniștiți.”, a mai adăugat Oana Roman.

Câți bani câștigă Oana Roman ca influencer

Oana Roman a dezvăluit . Vedeta are peste 260.000 de urmăritori pe Instagram, iar internauții au fost curioși de veniturile ei.

Soția lui Marius Elisei nu mai are proiecte pe micile ecrane, așa că acum este activă doar pe rețelele de socializare. În acest moment nu lucrează cu vreo agenție, ci are doar colaborări cu unele companii.

Vedeta este contactată de brandurile care vor să lucreze cu ea și nu are un manager sau un impresar.

“Eu nu lucrez cu nicio agenție, nu am impresar, brandurile care vor să lucreze cu mine îmi scriu pe Instagram și îmi scriu mesaj sau îmi dau mail.

Eu nu vreau să am un manager care să îmi dicteze mie ce să fac. Sunt foarte împăcată, am ajuns să câștig foarte bine din Instagram, deși am prețuri mai mici decât alții.

Am venituri nu din multe contracte, dar din contracte care au devenit constante. Nu trăiesc doar din Instagram, dar instagramul a devenit o sursă importantă de venit pentru mine.”, a declarat Oana Roman în cadrul podcastului “ ”, moderat de Alina Ionescu.