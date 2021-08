Oana îi este aproape soțului ei și la bine și la rău. Chiar dacă mulți au spus că a decis să se căsătorească cu fostul edil doar pentru bani, blondina a demonstrat mereu contrariul.

Aceasta a dezvăluit de curând că discută cu Viorel Lis despre absolut orice, chiar și despre moarte.

Fostul primar i-a spus unde își dorește să fie înmormântat.

Oana și Viorel Lis nu se tem să discute despre moarte. “Am vorbit despre unde ar vrea să fie îngropat”

destul de grave. A decis însă să profite de fiecare moment așa că a plecat cu soția sa pe litoral. Chiar dacă aceasta are libertatea de a merge oriunde singură a declarat că nu își dorește să-l lase pe Viorel singur și nici nu poate sta departe de el mult timp.

“Eu nu plec nicăieri fără el. Mi se pare aiurea să plec fără el și să îl las acasă. Am și momentele mele când mă relaxez singură, însă nu plec pentru mult timp.

Am renunțat la libertatea mea pentru binele lui. Viața este scurtă, am avut oameni dragi care mi-au dispărut. Uneori, rămâi cu regrete.

Așa mă gândesc și când vine vorba de Viorel. M-am maturizat. Viorel este familia mea, este totul. Trebuie să înțelegeți asta! Încerc să mă bucur de viață așa cum este. Găsesc un echilibru!”, a declarat blondina la un post de televiziune, potrivit cancan.ro

că a vorbit cu Viorel despre moarte, iar acesta i-a spus unde și-ar dori să fie îngropat. Aceasta nu a fost deloc șocată în urma discuției și a știut foarte bine să gestioneze momentul.

Oana și Viorel Lis sunt împreună din anul 1998.