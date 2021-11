Diagnosticaţi cu Covid, Oana şi Viorel Lis sunt acum în același salon: “El are mai multe riscuri, i-a crescut diabetul”

Oana Lis a vorbit despre starea de sănătate a soțului ei. Amândoi au ajuns la spital fiind diagnosticați cu Covid-19.

Soția fostului primar spune că acesta este conectat la o sursă de oxigen, dar nu a ajuns la terapie intensivă.

Starea de sănătate a lui Viorel Lis nu este foarte bună, asta pentru că mai are și alte boli.

Diagnosticaţi cu Covid, Oana şi Viorel Lis sunt acum în același salon

Oana Lis este îngrijorată. Aceasta a declarat că starea de sănătate a soțului ei nu este tocmai bună, pentru că acesta are mai multe boli. Fostul primar primește oxigen, dar nu a ajuns la terapie intensivă.

în același salon la spitalul Matei Balș, amândoi fiind infectați cu Covid-19. Blondina a mărturisit că a insistat să fie internați în același salon pentru a-l putea ajuta pe soțul său. Pe lângă alte probleme de sănătate pe care le are, Viorel Lis se deplasează foarte greu, așa că are nevoie de o persoană care să-l ajute.

Amândoi s-au vaccinat în urmă cu aproximativ 7 luni, iar acum doreau să facă și doza 3.

“Viorel are mai multe riscuri, i-a crescut diabetul, mai multe. Stă cu oxigen la salon, suntem împreună în același salon pentru ca eu am si grija cu el deoarece are probleme cu picioarele.

Cum am zis, important e ca am descoperit la timp. Dacă eram bine nu veneam la spital. El s-a internat primul, la început nu erau locuri pentru mine”, a declarat Oana Lis pentru Antena Stars,

Ce spunea Viorel Lis când a fost internat

, dar Oana a insistat. S-a temut pentru viața soțului ei, pentru că acesta are mai multe probleme de sănătate. Se pare că boala i-ar fi afectat lui Viorel Lis 5% din plămâni. După ce a fost internat, fostul edil a oferit și primele declarații.

“Sunt terminat la plămâni. Nu pot să vorbesc, nu-mi dau voie, domnișoarele asistente spun că obosesc, că nu mi-e bine”, spunea Viorel Lis în urmă cu câteva zile.

Fostul primar a fost operat în urmă cu câteva luni.