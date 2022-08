Obiectivele lui David Popovici la Mondialele de juniori de la Lima. Adrian Rădulescu: ”Vrem aur la 100 și 200 metri liber”. Video

La doar câteva zile după ce a făcut valuri în capitala Italiei, puștiul de 17 ani spre capitala statului Peru pentru ultima competiție din carieră la juniori.

David Popovici are obiectiv câștigarea a două medalii de aur la Mondialele de juniori

Într-un interviu acordat Federației Române de Natație și Pentatlon Modern, antrenorul lui David Popovici, Adrian Rădulescu, a dezvăluit că obiectivul la Mondialele de juniori este câștigarea a două titluri.

”David este constant, consecvent și atent la detalii. La Lima obiectivele sunt medalia de aur la 100 și 200 m liber și o clasare cât mai bună împreună cu cele două ștafete ale României, de 4×100 metri liber masculin și 4×100 metri liber combinat.

Este o bucurie să-l antrenez pe David Popovici, iar rezultatele sunt rodul unui proces îndelungat care sper să continue și mai departe. Și eu am mai albit puțin ultimii în ultimii ani și m-am maturizat ca antrenor. Concluzia e că am copilărit împreună.

Nu există o modalitate de a cuntifica munca. Poți să aduni kilometri, repetări, zile, dar nu cred că există o rețetă a succesului. Mai important este să ai caracterul necesar și gândirea potrivită. Sunt mulți care fac kilometri, dar nu îi facă cu intenție, cu dorință și în felul acest nu ating astfel de performanță”, a declarat Rădulescu.

Aur pe linie la 100 și 200 metri liber

Adrian Rădulescu a mărturisit că după de la Campionatul Mondial de seniori de la Budapesta a stabilit împreună cu David Popovici să încerce să câștige aurul la 100 și 200 metri liber și în celelalte trei concursuri: Europenele de seniori, Europenele și Mondiale de juniori.

”Obiectivul nostru a fost să fim competitivi la toate cele patru competiții din această vară. Indiferent de poziționarea în clasament dacă noi ne atingeam obiectivele de timp pentru noi sezonul ar fi fost un succes. Faptul că alți competitori nu s-au ridicat la nivelul nostru nu ne interesează, e strict problema lor.

După Mondialul de la Budapesta ne-am pus în cap să câștigăm titlurile la 100 și 200 m liber în toate cele patru competiții. Rezultatele lui David nu sunt o surpriză pentru că eu am oportunitatea să-l văd în fiecare zi la bazin.

Proba de 400 metri în bazin de 50 a făcut-o ultima dată la Naționalele din martie, acolo unde a fost ca și probă de pregătire. După aceea nu am mai abordat-o, dar am ales să încercăm acum pentru a vedea la ce nivel se află. Am luat decizia să fim precauți și să ne concentrăm pe competiția de la Lima.

S-a muncit foarte mult și cred că ne așteptam la aceste rezultate. Sunt un antrenor fericit, dar care nu se poate abține și care mereu găsește mereu probleme”, a încheiat antrenorul lui David Popovici.