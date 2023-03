Obiectivele lui Sepsi după ce a pierdut primul meci din play-off. „Nu vrem să fim ciuca bătăilor! Trebuie să luăm Cupa, iar Al Pacino își va face treaba la finală”. Video exclusiv

Sepsi a obținut calificarea în faza play-off din SuperLiga după , dar șansele de a urca mai sus de locul 6 sunt foarte mici în acest moment. Nu a ajutat nici primul meci din play-off, . Totuși, o varianta mai sigură spre Europa vine prin Cupa României.

Attila Hadnagy a găsit motivul pentru care Sepsi s-a recunoscut învinsă în deplasarea cu Farul: “Programul ne-a dat peste cap”

La FANATIK SUPERLIGA, Attila Hadnagy, directorul celor de la Sepsi, a vorbit deschis despre obiectivele pentru finalul de sezon. Echipa lui Cristiano Bergodi se va concentra pe Cupa României, dar vrea și ceva puncte din SuperLiga. Hadnagy spune că Sepsi nu vrea să fie ciuca bătăilor în play-off.

Din păcate, programul ne-a dat peste cap. A trebuit să jucăm joi, apoi duminică. Dar am făcut un meci bun, nu cred că meritam să pierdem. Am avut două ocazii mari în prima repriză, bara lui Aganovici în prima repriză. Apoi ocazia mare a lui Tudorie.

Dacă intram la pauză cu 1-1 poate era altceva. Cum a început repriza am luat și golul 2 și apoi am alergat după rezultat. Am făcut 2-1, apoi am mai avut niște situații. S-a văzut și oboseala la unii băieți. Jocul nostru revine la normal, cum am terminat anul trecut.

Attila Hadnagy, sincer în privința obiectivelor lui Sepsi în faza play-off din SuperLiga: “Să nu fim ciuca bătăilor”

E greu să mai prindem locul 3, dar vrem să facem puncte. Să jucăm un fotbal frumos să arătăm că nu am intrat degeaba în play-off și să nu fim ciuca bătăilor. Primordial este Cupa României, avme șanse chiar să o câștigăm. S-a prelungit contractul lui Bergodi, dar până în vară e mult.

În momentul de față mergem mai departe cu domnul Bergodi. Repet, nu vreau să fim ciuca bătăilor. Pentru că atunci am intrat degeaba în play-off, mai bine ne băteam pentru locurile 7-8 ca și anul trecut. Am avut o experiență cu domnul Neagoe și nu mai vrem să ajungem acolo”, a declarat Attila Hadnagy la FANATIK SUPERLIGA.

Sepsi a debutat în play-off cu o înfrângere pe terenul liderului Farul, scor 1-2, dar are șansa de a lăsa o impresie mai bună în runda următoare. Va juca pe propriul teren contra FCSB imediat după pauza provocată de meciurile echipei naționale. Pentru ca apoi să joace din nou pe propriul teren, cu Rapid.

Sepsi are de recuperat multe puncte față de echipele clasate în fața ei în play-off. Urmează meciuri acasă cu FCSB și Rapid

După eșecul cu Farul, Sepsi are 21 de puncte și este pe locul 6 în play-off. Este la 6 puncte în spatele celor de la Rapid, clasați pe locul 5, la 7 de Universitatea Craiova, și la 9 de FCSB, ocupanta ultimului loc de pe podium. Practic, Sepsi ar avea nevoie de victorii acasă în următoarele două meciuri pentru a mai putea spera să urce pe loc de Europa din campionat.

