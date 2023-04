Obiectivul lui David Popovici la Campionatele Naționale de natație: ”Vreau să fac baremul pentru Jocurile Olimpice la 100 metri liber”

Cel mai titrat înotător român , stabilind și un record național, după ce anterior urcase pe prima treaptă a podiumului și la 50 metri liber şi 100 metri spate.

David Popovici și-a stabilit obiectivul principal la Campionatele Naționale

La scurt timp după ce a cucerit a treia medalie de aur la Campionatele Naționale de natație, care se desfășoară la Otopeni, David Popovici a precizat că obiectivul său primordial la acest concurs este îndeplinirea baremului pentru Jocurile Olimpice de la Paris, de anul viitor, în proba de 100 metri liber.

ADVERTISEMENT

”Dacă pot face baremul pentru Jocurile Olimpice? Peste două zile am proba de 100 de metri liber. Tot ce se poate. La această probă am cele mai multe șanse. Dacă nu se întâmplă aici, nu e nicio tragedie. Sezonul e lung, până în martie 2024. Nu e nicio grabă. Dacă o fac, e super!

Ar fi frumos să se întâmple aici. Niciodată nu mi-a plăcut să-mi setez obiective prea exacte. Dar realizarea timpului pentru Jocurile Olimpice nu-mi va pune probleme. Dacă o fac acum, ar fi mai ușor, pentru că aș scăpa de o grijă”, a declarat Popovici, conform .

ADVERTISEMENT

De ce a ales să înoate în proba de 50 metri fluture

Referitor la finala de 50 metri fluture pe care a câștigat-o fără emoții, a mărturisit că nu a știut niciun moment că este aproape de îndeplinirea baremului pentru Campionatele Mondiale.

”Nu știam că am fost aproape de baremul pentru Campionatele Mondiale. Nu am urmărit asta. Acum aflu. Dar chiar sunt tare bucuros că am stabilit un record național într-o probă pentru care m-am pregătit foarte puțin. Am zis că vreau să văd ce am în mine.

ADVERTISEMENT

Participând în cât mai multe probe mă ajută să experimentez și să mă extind. Sunt tânăr și nu vreau să mă blochez pe o singură probă. Așa că profit de astfel de competiții, cu o miză nu atât de mare, și sper ca în viitor să pot să concurez și la competiții cu o miză mai mare.

La aceste Campionate Naționale obiectivul principal este să mă distrez, ca și până acum. Acum, pentru că am ocazia să înot alte distanțe și în alte probe, mă distrez dublu. Și vreau să-mi susțin colegii.

ADVERTISEMENT

Da, mai am loc de medalii. Le pun într-o cutie. Nu îmi place să le văd, nu îmi place să-mi fie reamintite constant, în fiecare zi, toate reușitele mele. Le știu. Cu cât aud mai multe despre ele, cu atât își reduc din impact”, a spus David Popovici.