Octavia Geamănu aruncă bomba despre procesele cu Antena 1: „E curios”

Octavia Geamănu face dezvăluiri despre situația procesuală pe care o are cu Antena 1 (trei dosare pe rol), dar și cu ce se mai ocupă acum. Fosta prezentatoare de la Observator a declarat, într-un interviu în exclusivitate pentru FANATIK, că, deși nu avea mari așteptări de la postul trustului Intact, a reușit să fie extrem de dezamăgită în urma experienței trăite acolo.

Octavia Geamănu aruncă bomba! Ce se întâmplă cu procesele cu Antena 1

Pentru a reaminti, Octavia Geamănu se judecă cu Antena 1 de cel puțin doi ani, după ce a fost concediată fără o înștiințare în prealabil. Octavia , pe nepusă masă, fapt pentru care pentru a i se face dreptate.

Dincolo de procesele pe care le are cu Antena 1, Octavia ne-a mai spus și ce planuri are de viitor, dar și dacă s-a gândit, vreodată, să revină în televiziune.

„Nu am intenție să învăț ceva pe cineva”

În primul rând, am văzut că ești o prezență care are mare impact pe social media? Spun asta pentru că postările tale stârnesc numeroase controverse, fie că vorbim de povestea cu dormitul separat de soțul tău, Marian Ionescu, sau de relatarea în care le spui oamenilor despre experiențele tale când toți te presează că ești “prea slabă”. Ce ți-ai propus să îi înveți pe cei care te urmăresc?

– Octavia Geamănu: De fapt spun în postarea mea că mulți obișnuiau în adolescență să îmi spună că sunt prea slabă, dar acum aceiași oameni mă întreabă ce fac, ce mananc de arăt așa? Eu sunt la fel, percepțiile unor oameni din jur se mai schimbă. Ca să-ți răspund la întrebare, la modul real nu am în intenție să învăț ceva pe cineva atunci când postez ceva în care redau o situație din viața mea, ori o analiză asupra unui subiect. Mi-aș dori în schimb să fie de folos rândurile mele.

Este ceva în spatele fiecărui subiect, există o poveste care te-a motivat să le aduci în față?

Octavia Geamănu: – Nu îmi place să postez aiurea-n tramvai, doar ca să fiu prezentă în feed. Nu scriu la întâmplare. Totul se naște din diverse situații ale vieții. Că e o experiență pe care am trait-o eu, ori cineva apropiat, în multe dintre postări e un tâlc pe care mă bucur enorm că publicul meu îl înțelege.

„Odată ce-am devenit liberă de contract, fix așa m-am simțit: liberă”

Care a fost factorul declanșator care a determinat-o pe Octavia Geamănu să se schimbe radical în percepții și în simțiri?

– Eu am rămas aceeași. Sunt doar mai vizibilă în online odată cu “mutarea” mea de la tv în această zonă. Jobul de atunci impunea anumite obligații, restricții, mai puțină libertate de exprimare după cum mi-aș fi dorit. Am acceptat acel regim fără să simt vreo presiune. Dar odată ce-am devenit liberă de contract, fix așa m-am și simțit, liberă.

Un sentiment pe care nu mi-am dat seama că uitasem cum se simte. Însă, după “divorțul” de Antenă stăteam la masă cu oameni întâlniți într-o vacanță și fiecare povestea cu ce se ocupă. Când au ajuns la mine și m-au întrebat cu ce mă ocup am tresărit pentru că atunci a fost primul moment când și eu m-am întrebat cu ce mă ocup?

„Îmi permit să fiu eu, fără restricții”

Până să apuc să răspund, cineva de la masă spune “I’ve searched you on FB and I see that you’re un influencer!”. Am râs, am dat din umeri și ceea ce până atunci mi se părea ceva de neluat în calcul, am realizat că pentru cei de la masă e ceva interesant. Așa că am zis de-atunci că sunt digital creator. Rapid a apărut și podcastul “Gânduri bune” care generează conținut original pe rețelele de socializare. Așa că în prezent sunt digital creator. Dar nu unul care copiază, ci care creeaza. Vorbesc despre ce vreau, când vreau, cum vreau, cu cine vreau, cât vreau. Sunt într-un spațiu în care îmi permit să fiu eu fără restricții. Par într-un fel doar pentru că nu mă exprimam, dar sunt eu cea dintotdeauna.

Au fost prieteni falși care ți-au trădat încrederea de-a lungul anilor?

– Am un nas fin, n-am ajuns până acum să fiu trădată. E o diferență de la cer la pământ între ce înseamnă să fii colegul cuiva, amicul cuiva și prietenul cuiva. Iar cercul meu de prieteni e foarte strâns, un cerc care a trecut proba timpului.

Octavia Geamănu, dezamăgită de Antena 1

Care a fost cel mai dureros moment când vine vorba de oamenii din jurul tău?

Octavia Geamănu: – Cred că cel profesional, intens mediatizat. E curios cum în viață apar situații în care și să nu ai așteptări, și tot poți ajunge să te simți dezamăgit teribil.

Plecarea din Antena 1 te-a determinat să vezi viața, oamenii prin alți ochi?

– Plecarea mea din Antenă nu mi-a oferit nici măcar o lecție. Dacă aș da timpul înapoi, aș face totul la fel. Și-atunci ce lecție poți învăța, când ai face totul la fel?

În ce stadiu mai este procesul? Din ce am citit în presă, nu pare să se fi terminat.

– Procesele. Sunt trei. Avem termen în martie și un altul în aprilie. În vară se împlinesc doi ani.

Ai vrea să mai revii pe micul ecran?

– Acum, când mă întrebi, în dinamica vieții pe care o imprimă fiul meu, nu mă gândesc la un proiect în tv. Dar în viitorul nu foarte îndepărtat, da.

„Sunt recunoscătoare soțului meu pentru susținerea necondiționată”. Din ce face bani Octavia acum

Ce crezi că i s-ar potrivi Octaviei de azi?

Octavia Geamănu: – Primul gând care îmi vine în minte când mă întrebi asta, e de mulțumire. Sunt recunoscătoarea soțului meu pentru susținerea necondiționată, înțelegere, dragoste, înțelepciune. El face în așa fel încât viața pe care o trăiesc să mi se potrivească de minune! Să ai timp e cea mai mare binecuvântare! Iar eu am tot timpul din lume să… orice, dar în principal să fiu cu fiul meu, să îl văd cum crește. Pe plan profesional mă simt bine cu podcastul “Gânduri bune” pentru că este apreciat de tot mai mulți oameni. Așa că mă declar mulțumită. E un timp pentru toate. Acum e timpul să am timp.

Din ce face bani acum Octavia Geamănu?

– Din podcast, evenimentele pe care le prezint și din consultanța pentru comunicare.

Ce afacere ți-ar plăcea să deții?

– este “afacerea” mea.

Ce planuri sau visuri ai pentru 2024?

– Am intrat în 2024 cu dorința de a fi sănătoasă, fericită și plină de gânduri bune. Îmi pare un plan bun pentru anul acesta!