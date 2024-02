Octavia Geamănu, clipe de coșmar alături de fiu: “Simțeam că rămân fără aer”

Octavia Geamănu a povestit, în exclusivitate pentru FANATIK, prin ce clipe de coșmar a trecut alături de fiu. Soția cântărețului Marian Ionescu a dezvăluit, printre altele, și care este cea mai mare temere cu care se confruntă.

Octavia Geamănu, sinceră când vorbește despre fiu. Prin ce clipe de coșmar a trecut

de la și-a deschis sufletul și ne-a mărturisit cum face față și care a fost cea mai dificilă postură în care a fost pusă în calitatea de părinte.

Am văzut zilele trecute la tine pe story că Andrei, fiul tău, avea de parcurs o zi importantă. Poți împărtăși cu noi despre ce eveniment fericit era vorba?

– A dat un examen important care-și va pune amprenta asupra dezvoltării lui. Culmea, pe 19 februarie l-am botezat și tot în data de 19 februarie are parte de o schimbare în destin.

Cum este viața de mamă cu un puști atât de deștept și de talentat?

– Andrei a fost matur, înțelept de mic. Deși am intuit talentul la pian de când avea câteva luni, acum sunt sigură 100 % că are asta în destin. Dar, ca orice artist în devenire, are și multe capricii. Până acum e în grafic, nu exagerează. E înțelegător. Ne respectă și nu pot decât să sper că vom avea o relație sănătoasă și-n anii ce vor urma. Când ai un copil bun, înțelegător, înțelept e mult mai ușor să fii părinte. Ador să fiu mama lui!

Ce problemă de sănătate a avut feciorul vedetei: „A înghițit un os de pește”

Care a fost cea mai dificilă situație în care ai fost pusă când vine vorba de rolul de mamă?

Octavia Geamănu, despre fiu: – Cu excepția unei internări în spital când a avut mononucleoză, până acum n-am trăit vreo astfel de situație. A, un altul ar fi când a înghițit într-o seară un os de pește în urmă cu câteva luni. În timp ce zburam spre spital, simțeam că rămân fără aer. Din fericire mai mult s-a speriat! Îl înghițise. Nu mai mâncăm pește de atunci.

Ați ajuns în punctul în care pune întrebări la care nu știi cum sau ce să răspunzi? Ce întrebare ți s-a părut ușor “imposibil” de adordar?

– Sunt în situația în care știe răspunsuri la întrebări pe care nu mi le mai pune, ceea ce mă cam sperie (n.r. râde). Vorbim foarte mult (mai mult el) așa că știu exact cum gândește, iar asta face ca lucrurile să decurgă firesc. Deocamdată.

Care este cea mai mare temere a ta?

– De ce ți-e frică, de aia nu scapi. Mi-a rămas în minte replica asta din “Harap Alb” așa că mi-am zis de-atunci să n-am vreo teamă. Și n-am. De altfel prin postările mele adeseori le spun oamenilor să aibă curaj! Frica ne blochează să evoluăm, ne blochează spiritul. Teama unuia e puterea altuia. Eu cred enorm în Dumnezeu, iar credința nu merge mână-n mână cu teamă.

„Nimeni nu știe ce e într-o familie, în sufletul unui om”

În ultimii ani, din păcate, sunt foarte multe familii care ajung la divorț. Ce sfat le poți oferi soțiilor care sunt zilnic pe punctul de a se separa de tatăl copilului lor?

Octavia Geamănu: – Nimeni nu știe ce e într-o familie, în sufletul unui om. Astfel de gânduri nu vin peste noapte, ele sunt rezultatul unor acțiuni, ori inacțiuni. Nu se poate răspundere unei astfel de întrebări pentru că fiecare astfel de situație are particularitățile ei. Doar de viața asta suntem siguri și merităm să fim cu toții fericiți. Iar pentru a fi fericit trebuie să lupți în fiecare zi, de multe ori cu nefericiri.

Dacă ar fi să faci o analiză, care crezi că este secretul căsniciei tale?

– Cred că avem noroc încât să ne cam potrivim. Altfel nu caut răspuns pentru stările de bine.