Octavia Geamănu și soțul ei aniversează 3 ani de la nuntă: ”Să fac niște planuri cât încă mai am salariu”

Octavia Geamănu și Marian Ionescu, membrul trupei ”Direcția 5”, împlinesc pe data de 25 ianuarie trei ani de când și-au jurat iubire pentru totdeauna și în fața lui Dumnezeu.

De altfel, luna ianuarie are dublă semnificație pentru fosta prezentatoare a știrilor de la ”Observator”. Pe data de 31 ea și soțul vor mai sărbători un moment important: 8 ani de când s-au căsătorit civil.

Octavia Geamănu a relatat pe scurt fanilor cum s-a desfășurat cununia religioasă. Atunci, într-o sâmbătă friguroasă, cu 11 grade Celsius, ea a venit la biserică, separat, într-o mașină, îmbrăcată în mireasă, iar solistul s-a deplasat pe o motocicletă.

Cum a decurs cununia religioasă a Octaviei Geamănu cu Marian Ionescu

Vedeta de la Antena 1 își aduce aminte cum a privit-o Marian Ionescu, văzând-o cum coboară din mașină, într-o rochie albă, de mireasă. Și astăzi membrul de la ”Direcția 5” ar mai avea aceeași privire.

Printre rememorări, Octavia Geamănu a făcut o nouă referire la . A dat de înțeles că vrea să meargă în luna de miere (care nu a avut loc până acum-n.r) cu banii din salariu, cât ”încă îl mai are”.

”Pana una alta azi mi-am propus sa fiu zen “la munca” si cum tot pare ca n-am ce face, pot sa visez la o zi de 25 ianuarie de-acum 3 ani. Intr-o minunata sambata, cu soare si 11 grade Celsius, la volanul masinii mele, ajungeam in fata Bisericii Bucur cu mari emotii, caci ma astepta al meu sot care venise cu motocicleta, pregatiti sa primim sfanta taina a cununiei. Imi amintesc perfect privirea lui de milioane cand m-a vazut coborand din masina.

Partea buna e ca inca are acea privire. Si cum pare ca dragostea dureaza mai mult de trei ani, iar luna de miere in sensul inteles de toti n-am avut pana acum, ma gandesc ca e un moment bun sa fac niste planuri cat inca mai am salariu. Pare amuzant, da’ e serioasa treaba”, a scris Octavia Geamănu pe facebook.

Octavia Geamănu și Marian Ionescu, părinții unui băiețel

Octavia Geamănu și Marian Ionescu sunt și părinți, nu doar soți. . Sarcina a fost una complicată pentru faimoasa jurnalistă, fiind nevoită să-și facă singură injecții în burtă. S-a confruntat cu trombofilia și a stat mai mult la pat.

” (…) E genul de sarcină cu care se confruntă foarte multe femei, e ceva foarte frecvent, dar pentru mine a fost înfiorător, din pricina faptului că mă temeam, în fiecare zi, să nu pierd sarcina”, a mai transmis prezentatoarea fanilor săi.