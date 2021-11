Medicul Octavian Jurma: “S-ar putea să trebuiască să ne vaccinăm de două ori pe an”. Cum va evolua pandemia în perioada sărbătorilor

în spitale, dar și în secțiile de terapie intensivă.

, avertizând că acest fapt ar putea să ducă la o creștere a cazurilor.

Octavian Jurma: “O să ne vaccinăm de două ori pe an”. Ce spune despre evoluția pandemiei în perioada sărbătorilor

“După sărbători, s-ar putea să ieșim pe o ușoară creștere. Din fericire, în spitale situația se va îmbunătăți în curând, sper să coborâm la sub 5.000 de spitalizări și la sub 1.000 de persoane la ATI. Decesele ar putea să coboare sub 100 pe zi.

Variația numărului de cazuri este corelată aproape liniar cu numărul de teste, deoarece există și această rezistență la testare.

Austria are incidență de patru ori mai mare decât noi, ei testează de 20.000 de ori mai mult, ei fac 50.000 de teste la un milion de locuitori, noi realizăm 2.5000 de teste la un milion de locuitori.

De aia noi avem impresia că este un dezastru în Uniunea Europeană și minunat la noi, dar de fapt noi nu testăm, pentru că altfel ar fi mult mai rău la noi.

Vedeți că și această direcție este foarte importantă, aproape trei sferturi din teste sunt rapide la care se va renunța pentru certificatul digital pentru că rata de eroare este de aproape 50% și nu sunt suficient de bune pentru a certifica prezența sau absența bolii.

Există un risc să vedem o creștere a numărului de cazuri după sărbătorile de iarnă, în ianuarie, cel mai probabil în februarie și să se vadă, la trei săptămâni distanță după redeschiderea școlilor.

Cel mai importantă este prima doză deoarece asta limitează circulația virusului, dar doza booster ne aduce imunitatea la zi și ajută și la ieșirea din curbă.

Israel a ajuns de la 10.000 de cazuri pe zi la 1.000 de cazuri doar prin doza booster. Știm că imunitatea la șase luni de la administrarea vaccinului scade semnificativ, de aceea probabil certificatul verde va avea o durată de valabilitate de 9 luni.

S-ar putea că în următorii ani să trebuiască să ne vaccinăm de două ori pe an până să reușim să controlăm această pandemie.

Avem vești proaste, Delta are mii de mutații, sunt câteva zeci care circulă, cea mai periculoasă este în creștere și în România, doar 10% în plus este suficient pentru a produce un val în țări puțin vaccinate, cum este țara noastră”, a declarat Octavian Jurma la Digi24.