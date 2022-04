Octavian Popescu, departe de perfecțiune?! Cum încearcă Edi Iordănescu să-l șlefuiască: „Îi cunosc toate minusurile. Mai avem mult de lucru”

Octavian Popescu a jucat la prima reprezentativă a României în amicalele cu Grecia și cu Israel, dar nu a fost folosit decât 38 de minute. Edi Iordănescu a explicat de ce nu l-a utilizat mai mult pe mijlocașul FCSB-ului și care sunt capitolele la care trebuie să progreseze.

Edi Iordănescu îi cunoaște minusurile lui Octavian Popescu: „Să pună forță pe el, să se maturizeze”

„Eu am lucrat cu Tavi Popescu, îi cunosc minusurile. E un talent rar, un caracter extrem de frumos, dar e departe de a fi definit. Trebuie să înveţe cum să intre în posesie, când să ia acţiuni individuale, când dinamic, când în profunzime.

ADVERTISEMENT

Să aibă forţa să câştige dueluri. Este un talent la care mai avem mult de lucru. Dacă mesajele către el sunt proaste, îi vom face rău cum s-a întâmplat şi cu alţi ‘Messi’ înaintea lui.

Eu discutam cu colegii ca să pună forţă pe el, să se maturizeze. Nu trebuie arse anumite momente. Să vină cu mentalitatea care trebuie, la acest capitol suferim foarte tare”, a declarat Edi Iordănescu la .

ADVERTISEMENT

Nu este însă prima dată când Edi Iordănescu are critici constructive la adresa lui Tavi Popescu. Selecționerul a afirmat că „perla” lui Gigi Becali „are perioade când dispare din joc”. Cu tupeu, la fel ca în joc, Tavi i-a dat replica selecționerului .

„E greu să fii continuu în joc, dar eu încerc, trag de mine… Uite, și Messi a fost dat dispărut din joc la meciul PSG * Real Madrid”, ne-a declarat Tavi Popescu.

ADVERTISEMENT

Edi Iordănescu a vorbit și despre discuțiile pe care le-a purtat cu Popescu și Florin Tănase, .

„Am stat de vorbă cu toţi, inclusiv cu el. El îmi ştie gândirea încă din perioada FCSB. Problemă nu neapărat să-l fi marcat, să-l fi pus la pământ, dar cu tot respectul pentru public… când iei un debutant şi îl fluieri la fiecare minge e altceva. Nu pot fi de acord cu aşa ceva. Când plăteşti poliţe extra echipei naţionalei e greu să construieşti ceva”, a adăugat selecționerul.

ADVERTISEMENT

Edi Iordănescu, apel la unitate înaintea meciurilor din Liga Națiunilor

Fără succes pe banca echipei naționale după 0-1 cu Grecia și 2-2 cu Israel, Edi Iordănescu a comentat primele critici de când a preluat banca naționalei. Selecționerul cere sprijin din partea tuturor pentru meciurile din UEFA Nations League. În luna iunie, „tricolorii” se vor înfrunta cu Muntenegru (4 iunie), Bosnia & Herțegovina (7 iunie), Finlanda (11 iunie) și din nou Muntenegru (14 iunie).

ADVERTISEMENT

„Dacă nu aveam încredere nu veneam. Dar ce nu înțeleg este faptul că noi condamnăm atât de mult nivelul jucătorilor, nivelul echipei, contraperformanțele și tot spunem că nu avem valoare, lucru cu care nu sunt de acord, pentru că dacă eram de acord nu veneam. De ce reacționăm așa negativ dacă rezultatele nu sunt pe măsură?

De ce suntem atât de contrariați în momentele alea? Dacă am văzut că nu funcționează lucrurile și nu se îmbunătățesc, hai să încercăm și o altă rețetă. Am spus mereu de unitate. E un moment în care, și o spun cu tărie, echipa națională nu are capacitatea, maturitatea și forța să răzbată singură.

Are nevoie de suport, deciziile noastre să fie înțelepte, să fie în baza unor analize profunde și să fie cât mai aproape de ceea ce trebuie, pentru că greșeli vom face și noi, cu siguranță. Trebuie să facem front comun, suporterii, presa, conducătorii, cluburile, ca să ne dăm o șansă. Altfel, lucrurile merg într-o direcție pe care nu o putem controla în totalitate”, a mai spus Edi Iordănescu la emisiunea „Digi Sport Special”