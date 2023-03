Octavian Popescu și Darius Olaru, la unison după demisia lui Leo Strizu: ”Indiferent cine stă pe bancă, ne facem datoria”

După succesul cu 2-1 obținut în fața lui FC Botoșani, . FCSB a replicat însă cu un și și-a recuperat imediat poziția.

Octavian Popescu, relaxat după succesul la scor cu Petrolul: ”Îmi place să mă distrez pe teren”

FCSB a început partida fără Edjouma, folosindu-l pe Octavian Popescu în poziția de inter. Acesta a avut o prestație consistentă, iar la finalul întâlnirii spunea că deși nu a înscris rămâne cu satisfacția că echipa sa a învins.

”A fost un meci foarte bun pentru noi, am pregătit toată săptămâna la antrenament. Am făcut spectacol, goluri multe. Este foarte important că am reușit să câștigăm, meciul cu Petrolul. E un derby.

Eu joc unde sunt folosit și sper să o fac cât mai bine. Pur și simplu când a spus echipa am aflat că joc inter. Joc unde voi fi folosit. Contează foarte mult să fii polivalent, dar fiecare are o poziție preferată pe care dă cel mai bun randament.

Nu mă aşteptam să ajungă mingea la mine şi, din instinct, m-am dus spre exterior. Eram supărat că nu am mai marcat de mult timp. Eu sper să câştige echipa, nu ţin neapărat să dau goluri.

Cred că acum sunt mai matur, dar anul trecut marcam. Nu mă macină, îmi place să mă distrez pe teren. Noi ne antrenăm, venim la meci şi indiferent cine stă pe bancă ne facem datoria”, a spus Octavian Popescu.

Darius Olaru, prima reacție după anunțul lui Leo Strizu: ”Cine știe, poate se răzgândește”

”Încercăm să dăm totul de la meci la meci şi să câştigăm. Sperăm să fim pe primul loc la finalul sezonului. Era un meci acasă, trebuia să ne facem jocul şi cred că am făcut o treabă bună.

Sigur, am reuşit să câştigăm puncte şi în deplasare. Ne va aştepta o deplasare foarte grea la UTA. Dacă intrăm montaţi, vom obţine victoria”, a spus Darius Olaru despre partidă.

Declarația sa a venit însă după ce . Căpitanul FCSB a părut bulversat de veste.

”Acum am aflat şi eu, aşteptăm pe cineva în continuare. Cine ştie, poate se răzgândeşte. Din păcate pentru noi, toate deciziile sunt contra noastră. Noi încercăm să ne facem treaba pe teren.

Atât timp cât Pintilii este la antrenament, pregătim aceleaşi lucruri. La meci încercăm să le punem în practică. Până la urmă noi suntem cei care facem diferenţa. Îl aşteptăm cât mai repede lângă noi.

Încercăm să ne adaptăm cât de bine putem şi să ne facem noi treaba pe teren. Oricine va veni, îl aşteptăm cu braţele deschise şi sperăm să continuăm în continuare cu victorii”, a concluzionat Olaru.