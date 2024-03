Octogenara traficantă de droguri s-a supărat pe DIICOT că i-a luat banii. „Dacă mor acum, cu ce iau coșciug?”

În urmă cu două zile, DIICOT anunța că a confiscat 2,4 kilograme de cannabis și 44.000 de lei de la o bătrână de 87 de ani dintr-un sat din Ialomița, care vindea droguri sub coordonarea unui nepot de-al ei, care se află deja în închisoare pentru trafic de droguri. Lăsată în libertate de procurori din cauza vârstei, femeia este revoltată că aceștia i-au luat banii pe care i-ar fi pus deoparte din pensie pentru înmormântare, informează .

Femeia își clamează și acum nevinovăția susținând că drogurile ar fi ajuns într-un butoi din curtea ei, fără să știe. Ea dă vina pe un prieten al nepotului ei, care în momentul de față execută o pedeapsă de 10 ani de închisoare pentru .

ADVERTISEMENT

„Eu am fost și am luat porumb și am dat la păsări, dar dracu s-a uitat în butoiul ală. Bănuiesc că ala care mi-a zis că să le aducă să le vând eu și că îmi dă bani. Eu i-am zis: n-ai ce căta în curtea mea! George e plecat, în curtea mea nu calcă nimeni. Azi dimineață mi-am adus aminte (…) Eu am fost și la spital plecată. El mai venea pe aici când era Doru, mai luau câte o bere, ca băieții”, a relatat mamaie Ioana.

Însă cel mai mult o apasă pe femeie faptul că procurorii au dispus și confiscarea sumei de 44.000 de lei despre care spune că ar fi fost banii pe care i-ar fi economisit din pensie de-a lungul anilor, astfel încât să aibă pentru înmormântare.

ADVERTISEMENT

„Banii au fost ai mei. I-am zis, de patru ani de zile, de când m-am îmbolnăvit am început să pun, câte 20 lei, 20 lei. Le-am dat și băiatului, și nepotului, dar le-am zis că acum este și rândul al meu. Să strâng acolo niște bani.

Dacă mor acum, cu ce iau coșciug, cu ce mă îngroapă? Erau banii mei din pensie, vă dați seamna. La casă nu am făcut nimic. Nepotul a zis să o las așa cum e ca vine el la vară și repară”, a mai spus bătrâna.

ADVERTISEMENT

În pofida gravității acuzațiilor care i se aduc, procurorii DIICOT au fost îngăduitori cu femeia din cauza vârstei înaintate și a stării de sănătate precare. Astfel că nu a fost arestată, impunându-i-se doar un pe o perioadă de 90 de zile. „Mi-a spus să nu merg în alt județ. Unde, Doamne iartă-mă, să mă duc? La marginea satului!”, a bodogănit femeia.

„S-a reţinut faptul că, în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, la indicaţiile şi sub coordonarea celorlalţi doi membri ai grupului, o inculpată a comercializat cantităţi de canabis şi cocaină, cu suma de 1.700 lei la fiecare tranzacţie.

ADVERTISEMENT

De asemenea, cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate la locuinţa acesteia, au fost identificate şi ridicate 22 pungi din plastic transparent conţinând aproximativ 2,4 kilograme canabis, suma de 44.950 lei, înscrisuri cu valoare probatorie, precum şi alte mijloace de probă”, se spunea în comunicatul DIICOT.