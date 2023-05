Ofertă de 10 milioane de lire pentru cumpărarea Stelei: “Nicolae Badea, Adrian Sârbu și Vova Cohn puteau fi patroni!”. Video exclusiv

Marcel Pușcaș, , a făcut dezvăluiri de senzație despre Steaua. Cunoscut ca fiind inițiatorul privatizării clubului roș-albastru, actualul director executiv al FC U Craiova 1948 a vorbit despre oferta de 10 milioane de lire a unei firme din Anglia pentru cumpărarea Stelei.

Marcel Pușcaș, inițiatorul privatizării Stelei: „Datorită mie Gigi Becali are echipa”

, iar „principalul vinovat” pentru această „telenovelă” este Marcel Pușcaș. Oficialul clubului finanțat de Adrian Mititelu a fost președintele secției de fotbal și vicepreședintele Steaua, iar în 1997 a luat decizia de a privatiza clubul condus de MApN.

„(n.r. ești inițiatorul privatizării Stelei) Da. Datorită mie Gigi Becali are echipa și din cauza mea s-a ajuns aici. Eram președintele secției de fotbal și vicepreședintele clubului Steaua. Președinte era domnul Oțelea. În primul rând, vreau să spun că era stringent necesar să se privatizeze secția de fotbal pentru că secția de fotbal… îți dau două cifre.

În anul 1997 am luat decizia asta până în 1998 trebuia să fie privatizată secția de fotbal. Eu am fost inițiatorul și planului, și proiectului. Eu m-am ocupat pentru că nu voia nimeni din club ca secția de fotbal să fie privatizată”, a declarat Marcel Pușcaș, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

„Celelalte secții sportive din club se adăpau de la fotbal”

Principalul motiv pentru care Marcel Pușcaș își dorea privatizarea Stelei erau problemele financiare. Celelalte secții sportive din cadrul Clubului Sportiv al Armatei profitau de banii veniți de la secția de fotbal. „Cluburile, celelalte 25 de secții sportive din club, se adăpau de la fotbal.

Când au intrat banii pe Adrian Ilie, de exemplu, 2,8 milioane de dolari, trei luni nu am avut bani de salarii. Când întrebam la contabilitate ce faceți cu banii: ‘Avem cheltuieli colo, colo, că Laura Badea trebuie să meargă colo, etc. (n.r. banii erau la grămadă?) Bineînțeles. Și astăzi sunt la fel. Este o singură unitate militară, nu pot fi două. Dacă n-am avut trei luni bani de salarii. Și nu erau salariile de azi, atenție.

Era 40 de miliarde necesarul întregului club de funcționare, mai puțin secția de fotbal. Ministerul dădea 20 de miliarde. Deci 20 de miliarde bani de atunci lipseau. De unde să-i pună la loc cei din club decât din Adrian Ilie sau Filipescu, nu? Doi, birocrația la un club militar. Trei, desuet.

Deja în 1997 nu mai era club departamental în fotbalul profesionist european. Nu mai exista Dinamo Berlin, noi cu rușii, în rest atât. Și Steaua Roșie Belgrad s-a privatizat. Cum să primească sponsorizări o unitate militară, de exemplu. În cel încadrezi contabil pe Miculescu, 1,7 milioane de euro?”, a mai dezvăluit Marcel Pușcaș, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Nicolae Badea, Adrian Sârbu și Vova Cohn puteau fi patroni la Steaua: „Am avut 10 milioane de lire ofertă din Anglia”

În cele din urmă Steaua a ajuns la Viorel Păunescu ca urmare a îndepărtării de la echipă a lui Marcel Pușcaș. Fostul fotbalist a dezvăluit că a purtat discuții cu Nicoale Badea, Adrian Sârbu și Vova Cohn pentru ca aceștia să devină patronii sau sponsorii clubului de fotbal roș-albastru.

Totodată, Marcel Pușcaș a precizat că a primit o ofertă de 10 milioane de lire din Anglia pentru 50% din acțiunile clubului Steaua. „(n.r. cum a ajuns clubul la Viorel Păunescu?) M-au îndepărtat. Aveam un plan, m-au îndepărtat. A plecat Babiuc de la guvernare, a venit unul Radu Ionescu de la PNȚ, care era fan Gațu. ‘Domne, privatizați’.

Dar cei din club nu voiau privatizarea și au privatizat-o nu în sensul în care am spus eu. Îmi trebui martori și Nicolae Badea, Adrian Sârbu sau Vova Cohn. Am fost și am vorbit cu fiecare dintre ei atunci. Mi-am luat măsuri, am făcut plan, am făcut buget.

(n.r. ei puteau să fie proprietarii Stelei?) Am vorbit cu ei. Vova Cohn a fost și la ședință. Puteau să fie proprietarii sau sponsorii Stelei. La asociații non-profit nu există proprietari. Era Asociația Sportivă Fotbal Club Steaua. (n.r. ar fi putut să nu mai ajungă la Dinamo?) Da. Se putea.

Era Steaua și atunci cea mai atractivă echipă din România, plus că am avut 10 milioane de lire sterline ofertă din Anglia pentru 50% din eventualele acțiuni dacă făceam societate comercială. O firmă engleză care dădea pentru 50% din acțiuni. Era Steaua solvabilă și astăzi este. Intra cu un privat”, au fost dezvăluirile lui Marcel Pușcaș.

