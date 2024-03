Oferta de vis pe care a pregătit-o Dedeman. Toți românii care stau la curte vor fi încântaţi de aceste produse. Reduceri uriașe și prețuri excelente

Dedeman este unul dintre magazinele pe placul românilor. Cei care au mereu planuri de renovare, de construcție sau de întreținere, la Dedeman găsesc tot ce le trebuie. Chiar dacă pare că primăvara se lasă așteptată, ofertele Dedeman sunt mai numeroase ca niciodată.

Dedeman este magazinul oamenilor gospodari

cu oferte de nerefuzat. În această perioadă, magazinul a pregătit fel de fel de produse la prețuri avantajoase. Astfel, cei care se pregătesc să aranjeze grădina și nu numai, au de unde alege.

De fiecare dată când vine primăvara, oamenii gospodari dau iama în magazinele Dedeman pentru a cumpăra toate cele necesare. Din oferta marelui magazin fac parte atât plante de interior și exterior, cât și diverse unelte pentru grădinărit.

Pentru că în acest sezon atenția este îndreptată asupra grădinilor și a curților, pe care românii le pot cumpăra la preț foarte mic. Numai cine nu ajunge de Dedeman nu cumpără nimic!

La început de primăvară, românii care trec pragul faimosului magazin pot pleca acasă cu butași de vie, soi de masă. Gospodarii care vor să aibă recolta bogată peste câțiva ani pot opta pentru acest produs care are un preț imbatabil de 9.9 lei bucata.

Ce oferte găsesc românii în această perioadă în magazinele Dedeman

Cei care vor să cultive în livadă pomi fructiferi, pot găsi la Dedeman pruni la doar 15.98 lei/bucata. Nici zmeurii nu sunt mai scumpi. O singură bucată din acest arbust fructifer costă 17.99 lei.

Gospodarii care vor să aranjeze curtea, pot opta pentru diverși arbori ornamentali. În aceasta perioadă, la Dedeman, acești arbori au un preț cuprins între 25.90 lei și 34.98 lei, în funcție de tipul lor.

Gospodinele care vor să planteze diverse răsaduri o pot face în miniserele pentru răsaduri. Acestea au 40 de alveole, iar la Dedeman se găsesc la un preț de 11.90 de lei/ bucata. De asemenea, gospodinele pot găsi la Dedeman și pământ pentru răsaduri, la doar 41.90 de lei sacul de 20 de litri.

Cei care pregătesc temeinic grădina, știu că vremea este destul de capricioasă în acest sezon. Tocmai de aceea, Dedeman a pregătit o plasa de protecție pentru plante, antiîngheț la doar 13.09 lei/ bucata.

Pentru că o grădină frumoasă și roditoare are nevoie de apă suficientă, gospodarii pot cumpăra de la Dedeman furtun pentru irigații prin picurare la doar 1.05 lei/ metru. Tot pentru cei care au grijă de culturile lor, Dedeman are la ofertă și robinet de grădină, special pentru banda de irigații prin picurare. Acesta are un preț imbatabil de 3.90 lei.