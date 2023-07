Ogăraru l-a contrat pe Gigi Becali în direct: “Salariul meu nu e nici la jumătate”

Mai exact, după ce patronul FCSB s-a plâns în urmă cu mai multe zile că la CSA Steaua există personaje precum Daniel Oprița sau George Ogăraru, care ar avea salarii de peste 10.000 de euro lunar, fostul mare fotbalist al Stelei a considerat nedreaptă această informație și a dorit să prezinte varianta reală.

Ogăraru l-a contrat pe Gigi Becali în direct

de treaba cu stadionul, nu vreau nici să impun propriile păreri, nici să fac din părerea mea o normă. Nu-mi permit să fac lucrul aceasta. Vreau să vorbesc despre ce fac eu, despre un lucru care m-a deranjat zilele trecute. Obișnuiesc să-mi văd de treba mea, nu-mi place când sunt oameni care aruncă în spațiul public niște lucruri neadevărate, clar că există o anumită intenție, o încercare de a manipula publicul ascultător al vostru, nu e normal, nu e corect.

că am 10.000 de euro salariu, dar să nu asocieze numele meu cu niște neadevăruri, nu este salariul meu de 10.000 e euro. S-a gândit că atâta merit, nu este nici jumătate, am salariul neschimbat. Nu pot să spun cifra exactă a salariului meu, dar e mai puțin de 5.000 de euro pe lună. E la fel ca în ziua în care am semnat, dar mai puțin, după noua lege a impozitării din 1 ianuarie pierde și mai mult. Pot să spun că în doi ani și jumătate am tras din sponsorizări aproape 1 milion de euro, atât la echipa mare, și la Academie, și la sponsori pentru inaugurarea stadionului, stadionul meu e amortizat, clubul n-a plătit mai mult.

Da, m-am implicat personal să ajut, m-am concentrat doar pe Academie, tot ce înseamnă sponsori pe echipa mare. Pentru Steaua, la Steaua, cu ajutorul lui Daniel Oprița care a susținut rezultate, cu ajutorul oamenilor din club, nu poți aduce pe persoană fizică atâția sponsori”, a transmis George Ogăraru. Horia Ivanovici s-a arătat impresionat de efortul depus de Ogăraru pentru a aduce sponsori la echipă.

”Mi se pare impresionant că ai adus 1 milion de euro, înțeleg ce înseamnă să aduci 1 milion de euro”, a remarcat Horia Ivanovici. ”La o echipă care în 2 an ide zile nu s-a știut dacă vom promova sau nu. Din punct de vedere sportiv am preluat o academie pe locul 61 și suntem în top 10, conform clasificării FRF”, a subliniat Ogăraru.

”Oprița și Ogăraru au 10.000 de euro. Are și ăla, doi frați erau, Pacionel ăla, are 5.000 de euro salariu pe lună. Adică Pacionel are cât Charalambous la FCSB”, e declarația lui Gigi Becali care a ”inflamat” spiritele. Potrivit unor informații publicate în februarie 2023, Clubul Sportiv al Armatei Steaua a avut un buget de 27 de milioane de euro pe anul trecut.

“În 2022, Steaua se mândrește cu 30 de medalii câștigate la Campionatele Mondiale și 47 de locuri pe podium la Campionatele Europene. Cele șase titluri mondiale, cât și cele 12 medalii de aur continentale câştigate la seniori, ne dovedesc valoarea incontestabilă a ceea ce înseamnă Clubul Steaua pentru sportul naţional şi international”, transmitea CSA Steaua la finele anului trecut. Echipa de fotbal a primit aproximativ 2 milioane de euro.

Cu toate acestea, CSA Steaua nu are momentan drept la promovare, lucru remarcat și de antrenorul Oprița. ”Nu mai sunt discuţii în vestiar apropo de promovare, nu ne mai gândim la lucrul ăsta. Băieţii se gândesc, când intră pe teren, să dea totul, să joace bine şi să aibă rezultate, pentru că de asta sunt plătiţi. Cred că fac bine lucrul acesta. Mai departe, nu mai depinde de noi. Vrem să ne facem datoria până la capăt”, se plângea Oprița înainte de finele sezonului trecut.

