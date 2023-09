Olaru a dezvăluit ce i-a cântat Coman la ureche după golul din Sepsi – FCSB 2-5: „Ne simțim foarte bine împreună”

FCSB a făcut o partidă perfectă la Sf. Gheorghe. în etapa cu numărul 10 din SuperLiga și și-a consolidat primul loc în clasament. .

Olaru a dezvăluit ce i-a cântat Coman la ureche după golul cu Sepsi: „Ne simțim foarte bine împreună”

Totodată, Darius Olaru a pasat decisiv la golul marcat de Florinel Coman. La flash-interviu, mijlocașul a dezvăluit ce i-a cântat Florinel Coman după golul al treilea din victoria cu Sepsi.

„O partidă dificilă, știam că așa va fi. Aici tot timpul am avut meciuri grele. Ne bucurăm că am câștigat. Nu cred că am reușit să câștigăm vreodată de maniera asta, mai ales aici, pe terenul lor. Trebuia să vină victoria după un semieșec la Sibiu. Mă bucur că mi-a ieșit din nou cu piciorul stâng.

Am primit o pasă de la Ovidiu. Nu am reușit cea mai bună preluare, dar mă bucur că mi-a ieșit șutul. A fost un pic sărită preluarea, nu am vrut chiar așa, dar mă bucur că a intrat. Sper să continui la fel, să-mi ajut echipa.

Știam că venim după un meci în care am depus destul de mult efort. Am jucat în 10 vreo 30 de minute și știam că vor fi mai proaspeți. În același timp, cred eu că am fost mai relaxați, am fost montați și am reușit să ne impunem.

(n.r. ce ți-a spus Coman după ce a dat gol?) Era cântecul pe care îl cânta galeria chiar în acel moment. Ne simțim foarte bine împreună. Mă bucur că am reușit să-i dau acea pasă de gol și că a reușit să marcheze.

Este un jucător foarte bun și ne-a ajutat foarte mult și ne va mai ajuta foarte mult. Ca de obicei. Ei vin lângă noi la fiecare meci îi simțim aproape (n.r. suporterii). Sperăm să continuăm la fel și să le facem pe plac”, a declarat Darius Olaru.

Tavi Popescu, entuziasmat după Sepsi – FCSB 2-5: „Am câștigat pe un teren foarte greu”

Intrat la pauza meciului, Octavian Popescu și-a trecut numele pe lista marcatorilor. „Perla” lui Gigi Becali a driblat apărarea adversă și l-a învins spectaculos pe Niczuly.

„Este o victorie foarte importantă, mai ales că suntem plecați de vreo 5 zile de acasă. Am plecat la drum să câștigăm toate meciurile. Ne-am încurcat la Hermannstadt, dar ne bucurăm că am câștigat pe un teren foarte greu și trebuie să o ținem tot așa.

A fost o acțiune frumoasă, sunt bucuros că am reușit să marchez și să ajut echipa să luăm cele trei puncte. Trebuie să marchez, nu este o secetă. Am avut și la Hermannstadt o ocazie foarte mare pe care n-am reușit să o fructific. Muncesc și sper să vină cât mai multe goluri.

Noi muncim foarte mult la antrenamente, știm ce avem de făcut, ne pregătim 100%, când vine ora meciului dăm totul pe teren pentru cele trei puncte. E un meci frumos și pentru spectatori și pentru cei de acasă. E bine că am marcat 5 goluri și trebuie să o ținem tot așa”, a spus și Tavi Popescu.

Octavian Popescu nu contestă strategia lui Gigi Becali: „Așa e când ai jucători valoroși”

la pauza meciului cu Sepsi, iar Gigi Becali a declarat că jucătorii se vor schimba în teren de la o partidă la alta. Tavi Popescu nu a contestat strategia patronului de la FCSB.

„Așa este când ai un lot valoros, când ai jucători valoroși pe toate posturile. Trebuie să joace toată lumea și să fie toată lumea mulțumită. Cine intră trebuie să joace foarte bine. Nu e obligatoriu să joci un meci întreg.

Pot să joc și o repriză și 20, 10 minute sau să nu joci deloc. Trebuie să te antrenezi și dacă ești folosit, trebuie să dai totul”, a încheiat Tavi Popescu.

Damjan Djokovic, lecție de fair-play: „Nu sunt eu mai important decât echipa”

Damjan Djokovic a început jocul cu Sepsi din postura de rezervă. Mijlocașul croat a fost introdus pe teren la pauză în locul lui Ovidiu Popescu. Jucătorul de 33 de ani a înscris ultimul gol în meciul cu Sepsi din lovitură de pedeapsă.

Sosit în această vară la FCSB, Djokovic nu a părut deranjat de faptul că nu joacă mai mult și a avut un răspuns genial vizavi de rotația anunțată de Gigi Becali.

„Nu mi-a fost teamă. Fotbalul e o plăcere, tot ce se întamplă e o plăcere, părerea mea. Mai ales că ai zis că sunt experimentat, știu cum merge un sezon. Am avut un început puternic. Avem un lot de 25 de jucători și trebuie ca fiecare să joace.

Nu sunt eu mai important decât echipa. Sunt decizii care trebuie respectate ca jucător și atât. Psihic, e încărcătura mai mare, mai ales că am stat doar în deplasare în ultimele zile. E o plăcere când joci la FCSB și merge echipa bine și câștigi”, a spus și Djokovic.