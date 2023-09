Edi Iordănescu s-a temut de ce e mai rău în România – Kosovo 2-0: ”Să ratezi o calificare la masa verde nu era ok”

Ultrașii de la facțiunea ”Uniți sub tricolor” au afișat un banner pe care era scris ”Kosovo este Serbia”, iar arbitrul francez Willy Delajod . Partida s-a reluat după mai bine de 40 de minute.

Edi Iordănescu, prima reacție după România – Kosovo 2-0

La finalul întâlnirii România – Kosovo 2-0, din etapa a 6-a a preliminariilor Euro 2024, selecționerul Edi Iordănescu a vorbit despre și despre momentele în care s-a temut că ”tricolorii” pot pierde jocul la masa verde.

”Da, normal că nu doream așa ceva. Să ratezi o calificare la masa verde nu era ok. Sunt suporteri care au încurajat tot timpul echipa naţională şi îi rog din suflet să meargă înainte şi să se concentreze pe încurajarea echipei naționale”, a declarat Iordănescu jr., pentru .

Referitor la meciul în sine, selecționerul a ținut să-i felicite pe jucători pentru faptul că au știut să treacă peste momentele grele din această partidă și crede că victoria României este una meritată.

”Felicitări băieţilor, au fost minunaţi, au arătat caracter, personalitate. Au arătat că ştiu să depăşească momentele grele, ce se întâmplă în jurul echipei naţionale nu e uşor de digerat. Am băieţi cu caracter, cu suflet mare şi băieţi cu valoare. Am obţinut o victorie meritată total şi mergem înainte cu încredere”, a spus Edi Iordănescu.

De ce s-a temut Iordănescu jr.

La flash-interviul de la finalul victoriei de pe Arena Națională, Edi Iordănescu a mărturisit că s-a temut de de o cădere emoțională a jucătorilor săi după penalty-ul ratat de Nicolae Stanciu.

”Băieții nu știau ce se întâmplă la celelalte meciuri din grupă. Eu era normal să fiu informat, gândeam strategia și în funcție de ce era acolo. Ne chinuim, ne luptăm și mergem spre Euro. Pentru mine doar punctele au fost importante astăzi.

Kosovo are reprezentanți în toate ligile importante din Europa. Cu toate astea, echipa noastră a arătat caracter, am arătat că putem trece peste toate obstacolele. Asta deși nu e ușor, ați văzut că se discută multe în spațiul public. Noi am fost condamnați când nu am reușit să câștigăm în Kosovo. Elveția, cu jucători mult mai bine cotați, a remizat și ea.

La ratarea lui Stanciu am avut teama să nu ne cutremurăm emoțional. Ați văzut că schimbările au fost toate ofensive, l-am scos pe Burcă, băiat cu suflet mare, avea galben. Toate au fost pentru rezultat! Eu voi decide cine va executa penalty-urile de acum. Ne trebuie victorii cu Belarus și Andorra, să luăm totul pas cu pas”, a afirmat el.

Stanciu, înger și demon

După victoria conturată extrem de greu în fața reprezentativei din Kosovo, în Grupa I, cu un punct în fața Israelului, și păstrează șanse reale de calificare la Euro 2024.

”Tricolorii” ar fi putut să-și facă viața mai ușoară în jocul de pe Arena Națională, dar Nicolae în primul sfert de oră al reprizei secunde. Din fericire, același Stanciu a reușit să deschidă scorul.

Golul înscris de Nicolae Stanciu a fost o adevărată descătușare pentru ”tricolori”, care au mai punctat o dată până la final prin Mihăilă și păstrează astfel șanse reale de calificare la turneul final al Euro 2024.

din nou după ce Edi Iordănescu l-a schimbat în a doua repriză a meciului cu Kosovo și a plecat direct la vestiare, exact cum a procedat și la partida cu Israel de acum trei zile.