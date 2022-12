Oltenii trebuie să fie cumpătați de Crăciun. „Messi” din bucătărie, avertisment pentru jucătorii Universității Craiova: „Să fie foarte atenți la ceea ce consumă în perioada asta”. Exclusiv

Oltenii trebuie să fie cumpătați în perioada sărbătorilor de iarnă, pentru a fi în formă maximă în stagiul de pregătire. Chef Andrei Voica a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că le-a cerut jucătorilor Universității Craiova să nu exagereze cu carnea de porc, sarmalele și salata de boeuf.

Sărbătorile de iarnă se apropie cu pași repezi, iar Andrei Voica a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre alimentația jucătorilor de Crăciun. Cheful Universității Craiova a declarat că oltenii trebuie să fie foarte atenți cu cantitatea mâncărilor tradiționale românești.

Câștigătorul MasterChef din 2015, Andrei Voica, a primit porecla de „Messi” din bucătărie de la Alexandru Mitriță. Acesta a declarat că este un bucătar priceput și a avut o relație excelentă în perioada petrecută de antrenor la Universitatea Craiova.

Cum trebuie să arate masa jucătorilor Universității Craiova de Crăciun?

– Întrebarea ar trebui să fie cum nu trebuie să arate masa de Crăciun. Ei trebuie să fie foarte, foarte atenți la ceea ce consumă în perioada asta, pentru că este o perioadă a porcului și porcul, așa cum știm foarte bine are foarte multe toxine, iar noi îl evităm tot timpul.

De când sunt la echipă cred că nu le-am gătit niciodată în aproape cinci ani prc. Tocmai de asta am evitat, pentru că are toxine și este o proteină foarte grasă. Dacă ar fi să facem ceva este mușchiulețul, care este mai slab în grăsimi, dar la fel mă refer că este ușor toxic. Atunci am evitat lucrurile acestea pentru ei, pentru buna desfășurare a antrenamentelor, meciurilor și tot ce ține de viața lor extrasportivă.

Așa cum ți-am spus la început, porcul ar trebui să nu fie pe masa lor și dacă ar fi, pentru că este imposibil să nu mănânce o bucată de carne, cârnați, sarmale pentru acestea sunt tradițiile la noi și cred că ne place să le respectăm. Pentru mine sărbătorile de iarnă sunt cele mai frumoase ale anului. Intervine faptul că dacă ei mănâncă o bucată de carne, aici ne referim strict la o proteină, nu ar trebui combinată cu carbohidrații.

Mă refer la faptul că atunci când mănânci o bucată de carne nu ar trebui să îl asociem cu pâine, cartofi. Nu ar trebui să amestecăm cu paste, orez, iar pentru o bună digestie ar trebui că proteina să o asociem cu o salată, lămâie, să introducem ceva acid precum hreanul sau un grătar de legume. Aici trebuie să facă diferență, le-am spus-o și lor și sper să aibă grijă la ce le-am spus și să respecte, pentru că este spre binele lor.

Se ambțin de la salata de boeuf, sarmale și piftii?

– Chiar le-am spus lucrul acesta și dacă nu te poți ambține, iar cu siguranță nu se vor abține, dar trebuie să fie în cantitați mici, adică să iei o lingură, două de salată de boeuf și o lingură, două de piftie. Foarte important după lucrurile acestea vine partea cu apa, nu este niciun fel de problemă să bea un pahar de vin, seara înainte de meciuri împreună cu doctorul le dăm un pahar, două de vin, dar ar trebui să fie sec, nu șpriț.

Sub nicio formă nu ar trebui să fie ceva acid, la fel cum este cu sucurile, ar trebui să le scoatem din start dacă mâncăm o piftie sau salată boeuf. Este foarte important ca după aceste mese să bem două, trei pahare de apă plată sau un vin, dar să fie sec.

Andrei Voica: „Este foarte important să nu exagerezi și cred că nu vor exagera”

Cheia unei mese ideală de Crăciun este să nu exagerezi.

– Este foarte important să nu exagerezi și cred că nu vor exagera, pentru că ar trebui să se gândească la ei în primul rând, la familile lor. Trebuie să se păstreze, să înceapă anul foarte bine și fit. Vom pleca în cantonament și trebuie să îl înceapă așa cum trebuie. Campionatul bate la ușă, pentru că pe 21 avem primul meci, iar totul depinde de ei.

Cred că după fiecare masă și pe fiecare zi trebuie să aibă undeva la o oră de antrenament, iar aici mă refer la mișcare, sală și cred că vor face lucrul acesta.

Le-am pregătit un meniu de campioni pentru cantonament?

– Eu sper să fie un meniu de campioni, este un meniu special pentru pregătirea de iarnă, care este dat deja. Am încercat să combin, să avem carbohidrați, proteină și să avem orez, paste integrale, iar salatele să fie baza. Antrenamentele vor fi dure pentru că vor fi și două antrenamente pe zi, atunci seara este importantă proteina. Pe lângă asta am introdus somnul în meniu, care are Omega 3 și asta este important pentru ei.

În meniu întroduci și ingrediente oltenești, faci un mix cu praz de exemplu?

– Am făcut și mâncăruri oltenești, dar să nu îi spunem mâncăruri oltenește pentru că prazul îl poți găsi peste tot. Eu am fost plecat 10 ani în Spania și găseam prazul peste tot, așa că prazul oltenesc poate să fie și un mit. Le-am făcut și mâncăruri cu praz și măsline, dar am făcut și la națională. Prinde și chiar le place, așa că am amestecat și puțin și partea asta a noastră.

„Domnul Reghecampf, care este un bucător priceput și mi-a făcut plăcere să îl am alături de mine”

Strâinii cum se acomodează cu mâncarea românescă și cea oltenească?

– Foarte bine, chiar și Rivaldinho și Silva când mă văd îmi spun „Chef, the best somon ever”. Chiar mă bucură și s-au acomodat foarte bine.

Cine este jucătorul sau antrenorul care este un adversar redutabil în bucătărie?

– Cu siguranță este domnul Reghecampf, care este un bucător priceput și mi-a făcut plăcere să îl am alături de mine. De multe ori venea la mine în bucătărie și mă întreba ce facem astăzi, ce le dau sau hai să facem și asta. Pentru mine era un lucru benefic, bun și mă mândream pentru că te simțeam important la echipă.

Ești Messi al bucătarilor, iar porecla ți-a dat-o Alex Mitriță.

– Alex este prietenul meu, iar el a făcut o poză separată între mine și el, chiar zilele acestea am pus-o pe rețele, iar asemănarea vine de la barbă, culoarea bărbii. Mi-ar plăcea să fie adevărată asta cu el în teren, iar eu în bucătărie. Încerc tot timpul să fiu perfecționist, greșim și noi, greșesc și eu pentru că sunt uman, nu un robot, dar este foarte important să nu minți clientul în general, pentru că își vor da seama.

În general, cu jucătorii trebuie să fii alături de ei, sunt ca niște bibelouri, iar eu mi-am dat seama de lucrul acesta. Îmi place să fiu pe lângă ei și să le transmit tot timpul ce trebuie să aibă îmi farfurie și mă ascultă atât la Universitatea Craiova, cât și la echipa națională.

Oltenii speră să câștige titlul în sezonul 2022-2023 din SuperLigă: „Îmi doresc ca Universitatea Craiova să ia campionatul”

Te-au bucurat pentru triumful lui Lionel Messi la Campionatul Mondial?

– Am avut două echipe la Campionatul Mondial, una dintre ele fiind Spania, pentru că am trăit 10 ani frumoși la Madrid și la Campionatul Mondial am ținut cu Spania, însă mi-am dat seama de la început că au o apărare nu atât de experimentată. Cred că la Campionatul European vor da totul și se va arăta adevărata lor valoare. Ca și echipă de club susțin Barcelona.

După Spania, pentru că acolo cred că este cel mai bun fotbalist din istorie. Îmi place pasiunea lor pentru fotbal, care s-a văzut acum la televizor. Este nebunie totală în Argentina și asta îmi place.

Mulți oameni te știu pentru că ai câștigat MasterChef în 2015, triumful ți-a deschis o nouă cale?

– Cred că în perioada asta a luni am câștigat acest concurs, înaintea sărbătorilor. Este o experiență foarte mare și este o bucurie imensă, am spus-o și la primul interviu după ce am câștigat că este ca și cum m-aș fi născut a doua oară. Chiar așa a fost, pentru că s-au deschis și porți.

Poate datorită trofeului câștigat sunt și la poate cea mai iubită echipă din România, Universitatea Craiova, și la cea mai importantă echipă a României, care este naționala.

Ce așteptări ai de la 2023?

– De la an la an am spus că vreau să fiu sănătos, pentru că atâta timp cât ești sănătos le poți face pe toate atât pe plan personal, cât și pe plan profesional. Așteptarea pe plan profesional este ca restaurantul meu să meargă în continuare, clienții să fie fericiți. Ca și echipe îmi doresc ca Universitatea Craiova să ia campionatul, iar cu naționala României să merg la Campionatul European.