Olympiacos, prea tare pentru Universitatea Craiova. Răzbunare pentru ce s-a întâmplat acum 40 de ani

Oficialii de la au pregătit un meci de gală pentru alb-albaștri înainte de revenirea în țară. Astfel, „juveții” au evoluat contra campioanei Greciei, Olympiacos, însă elevii lui Marinos Ouzounidis n-au avut nicio șansă și au pierdut cu 0-2.

Primul joc oficial al Craiovei în noul sezon va fi cu un trofeu pe masă. Astfel, pe 10 iulie, Universitatea Craiova și CFR Cluj se vor lupta pentru Supercupa României pe „Arena Națională”. Spectatorii vor putea ocupa jumătate din capacitatea stadionului, însă rămâne de văzut dacă FRF a făcut o alegere bună în ceea ce privește locul de desfășurare, având în vedere că este vară, iar audiențele nu erau ridicate nici înainte.

Amicalul de gală Universitatea Craiova – Olympiacos s-a terminat rău pentru olteni. Grecii s-au răzbunat pentru eliminarea de acum 40 de ani

Cu doar o săptămână înainte de startul sezonului și de meciul pentru Supercupă, Marinos Ouzounidis și-a trimis elevii în teren să se dueleze cu o echipă de Champions League, Olympiacos, campioana Greciei.

Tehnicianul Craiovei a început cu următoarea formulă: 13. Pigliacelli – 18. Vlădoiu, 4. Bălașa, 23. M. Constantin, 5. Vătăjelu – 8. Mateiu, 10. Cicâldău (cpt.), 16. Nistor – 28. Cîmpanu, 19. Koljic, 9. Ivan.

În ziua jocului, paginile oficiale de socializare ale Craiovei au făcut apel la istorie. În urmă cu 40 de ani, pe stadionul „Ion Oblemenco”, Universitatea primea vizita lui Olympiacos în primul tur al Cupei Campionilor, iar partida s-a încheiat cu victoria Științei, scor 3-0.

Sorin Cârțu, Mircea Irimescu și Aurel Țicleanu erau marcatorii gazdelor. În retur a fost 2-0 pentru greci, astfel că victoria din tur a fost suficientă pentru olteni să meargă mai departe. De asemenea, Craiova a eliminat-o pe Olympiacos și în turul doi al Cupei UEFA în 1984.

În zilele de azi, discrepanța dintre cele două formații este una foarte mare. Olympiacos este o echipă care joacă an de an în cea mai importantă competiție europeană, în timp ce „studenții din Bănie” sunt în căutarea faimei de altă dată pe plan european și speră ca în acest an .

În partida amicală din Austria, trupa lui Marinos Ouzounidis a început ezitant, iar greșelile din defensivă au făcut diferența. În minutul 7, Marius Constantin a pasat riscant, grecii au recuperat, iar la căderea din careu care a urmat s-a dat penalty. Faultul a fost făcut de Bogdan Vătăjelu. Valbuena a înscris fără nicio emoție.

Dan Nistor a ratat o lovitură de pedeapsă. Craiova s-a zbătut, dar fără izbândă în fața unei echipe care valoarează peste 100 de milioane de euro

Majorarea de scor a venit la finalul primei părți. Pigliacelli a avut o intervenție salvatoare la un șut puternic al elenilor, respingând mingea în bară, aceasta ducându-se în afara terenului. În urma cornerului rezultat, Olympiacos a marcat prin M’Vila, cel care a venit fără niciun fel de marcaj în careul oltenilor.

La doar două minute după revenirea de la cabine, Universitatea Craiova a primit o lovitură de pedeapsă la o intervenție asupra lui Andrei Ivan. Dan Nistor a fost cel care a luat mingea, însă portarul advers a ghicit colțul în care a tras fostul căpitan al lui Dinamo. Până la final, Craiova a încercat să mai reducă din diferență, dar fără succes. Experiența și valoarea campioanei Greciei și-a spus cuvântul.

În principiu, Marinos Ouzounidis a încercat să trimită în teren jucătorii care vor fi titulari în startul sezonului. Rămâne de văzut ce se va întâmpla în cazul portarilor, acolo unde antrenorul Științei pare că mizează în continuare pe Mirko Pigliacelli, deși Craiova l-a transferat pe

