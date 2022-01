Omrani nu vrea să mai audă de CFR Cluj, dar clubul nu îl lasă liber: „Are contract până în vară!”

Oficialul CFR-ului a anunțat că atacantul francez mai are contract cu echipa până în vara anului 2022 și a spus că trebuie să se prezinte în cantonamentul din Spania, dar va mai întârzia, având o învoire.

Billel Omrani nu mai dorește să continue la CFR Cluj și vrea să plece încă din iarnă, deși în vară ar urma să devină jucător liber de contract.

CFR Cluj nu îl lasă pe Omrani să plece

să plece de la echipă, Bogdan Mara, directorul sportiv al campioanei României, a făcut un anunț în acest sens:

„Omrani are contract cu CFR până în vara acestui an, el nu va putea pleca de la CFR până în vară. Dacă nu va veni o ofertă bună pentru el, Omrani trebuie să se prezintă în următoarele zile în Spania, probabil în următoarea săptămână, ne-a cerut o învoire.

Dacă Dan Petrescu are nevoie de el, îl va folosi, dacă nu, nu.

Noi îi vrem în condițiile noaste pe jucători, în dorințele clubului. Nu li s-au propus salarii mai mici niciodată. Cestor și cu Omrani vor veni în Spania și vor continua cu noi, dar Dan Petrescu va decide pe cine va alege și pe cine nu”.

„Problemele din Argentina cu soția sa l-au făcut pe Culio să nu mai continue la noi, va rămâne în Argentina. Îi mulțumim pentru tot ce a făcut pentru noi, și-a pus amprenta pe istoria clubului.

Nu știu dacă se va lăsa sau nu de fotbal. A fost accidentat în ultima perioadă. Culio a fost adus pentru o anumită idee, a fost adus pentru anumite lucruri, de moment, nu de viitor.

Ne-a ajutat și-a făcut datoria, el ne-a spus că vrea să rămână alături de familie și că va rămâne acolo”, a mai spus Bogdan Mara, la TV .

28 de ani are Billel Omrani

„Alibec are discuții cu echipe din România și din străinătate!”

Bogdan Mara a vorbit și despre , anunțând că atacantul are discuții cu echipe din România, dar și din străinătate, în timp ce clujenii îl așteaptă pe Marko Dugandzic la vizita medicală.

„I-am spus la mulți ani lui Alibec, am ajuns la o înțelegere cu el. Are anumite discuții și în România, el își va alege ce dorește, își dorește să joace și vrea să rămână pentru echipa națională, încă are multe de spus.

Dugandzic urmează să vină zilele următoare și să facă vizita medicală. Mai așteptăm un număr 8 și, probabil, vom mai aduce… în funcție de cine mai pleacă, vom aduce înlocuitor”, a mai spus oficialul CFR-ului.

