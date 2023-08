Omul care l-a convins pe Gigi Becali să mizeze pe Dawa. ”E meritul lui Pițurcă!”

Fundașul central camerunez a făcut un joc solid în , scor 1-0, chiar dacă a fost în centrul atenției la o fază controversată când a atins mingea cu mâna în careu, dar arbitrul Marcel Bârsan nu a dictat penalty.

Pițurcă, omul care l-a convins pe Gigi Becali să-l joace pe Dawa

Finanțatorul FCSB, Gigi Becali, a intrat prin telefon la și a dezvăluit că i-a dat încredere lui Joyskim Dawa datorită unei discuții pe care a avut-o cu Victor Pițurcă cu ani în urmă când a intrat în fotbal.

”Asta cu Dawa că i-am dat încredere, trebuie să-i mulțumim și lui Pițurcă. Eu când am intrat în fotbal el mi-a spus: ‘un fotbalist trebuie să aibă forță și viteză, pe urmă celelalte vedem, se poate lucra’.

Și eu când am văzut că Dawa ăsta are forță maximă și viteză am zis ‘bă așa mi-a zis mie Pițurcă, profesorul meu de la început’. Și atunci i-am dat încredere. Trebuie să-i dăm Cezarului ce e al Cezarului. Am încredere în el că are forță și viteză.

Când dă cu capul nu mi-e frică. Când era Cristea de exemplu, când sărea lăsa capul în jos. Adică zicea ‘eu sar la cap, dar dă tu adversar cu capul în minge’. Ăsta când sare la cap, păi nu dă nimeni cu capul în fața lui”, a declarat Becali.

Gigi Becali, mulțumit de jocul arătat de FCSB

Finanțatorul FCSB s-a arătat încântat de jocul prestat de formația sa în derby-ul cu CFR Cluj, însă nu se entuziasmează foarte tare considerând că adversarul era obosit la ora jocului.

”Am sărbătorit cu Hristos, că el mi-a dat biruința. Nu am avut emoții, bine la începutul meciului nu știam, doream să văd echipa mea. Am zis că ăsta e un test și CFR e o echipă valoroasă după ce am văzut că a jucat anul ăsta.

Dar după aia când am văzut că mingea e numai la noi, nu că nu sunt ei valoroși, dar suntem noi foarte valoroși, parcă jucam cu o echipă de Divizia C. Nu vreau să-i minimalizez pe ei, că nu au valoare, dar noi jucam, mingea numai la noi.

Trebuie să mai vedem, să nu ne grăbim, e posibil ca ei, săracii, să fi fost obosiți, dar mingea numai la noi, niciun fel de emoție”, a mai spus Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

