Oprița acuză arbitrajul după Steaua – Metaloglobus 1-1: ”Manieră șmecherească”

”Militarii” ar fi trebuit să joace la Târgoviște acest joc, însă conducătorii Chindiei au fost nemulțumiți de comportamentul fanilor din Peluzei Sud în prima etapă și nu le-au mai permis acest lucru. Astfel, , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

Arbitrajul de la Steaua – Metaloglobus 1-1 l-a nemulțumit pe Daniel Oprița

La finalul partidei Steaua – Metaloglobus 1-1, din etapa a 2-a din Liga 2 Casa Pariurilor, antrenorul Daniel Oprița a acuzat vehement arbitrajul lui Cristian Moldoveanu, considerând că acesta nu trebuia să dicteze penalty pentru oaspeți.

”Ce să lipsească? Golul! Ocazii am avut, foarte multe. Se pare că astăzi am fost relaxați. N-am tratat serios meciul. Am adus mingea la finalizare și am tratat fazele foarte ușor. Le-am zis că nu trebuie să stăm în 1-0, că trebuie să facem 2 sau 3-0.

Prinzi un arbitru cum am prins azi, care îți face ce-ți face… n-ai ce să mai faci. Nu vorbesc neapărat de penalty. Eu zic că portarul a dat primul în minge, el a fost faultat, la el în 6 metri. Maniera de arbitraj a fost șmecherească.

O cunosc și eu că am jucat fotbal și știu ce înseamnă. Să întrerupi jocul, să nu lași avantaj. Lucruri mărunte, dar care te enervează. Sper să nu mă mai întâlnesc cu acest arbitru”, a declarat Oprița, conform paginii de Facebook AS47.

Jucătorii Stelei au protestat vehement pe teren

Arbitrul Cristian Moldoveanu a dictat un penalty pentru Metaloglobus în minutul 76, după o ciocnire între Huiban și portarul Stelei, Adrian Frânculescu. ”Roș-albaștrii” au protestat vehement considerând că a fost fault în atac.

”Centralul” întâlnirii a rămas ferm pe poziții și nu și-a schimbat decizia inițială. Același Huiban a transformat lovitura de pedeapsă, , și a adus primul punct pentru Metaloglobus în acest sezon.

La finalul partidei, în momentul în care s-a auzit ultimul fluier al arbitrului, jucătorii Stelei s-au repezit la ”central” pentru a-i cere socoteală pentru decizia luată anterior, una care a cântărit decisiv în stabilirea rezultatului final.

Pentru Steaua, care nu are drept de promovare nici în acest sezon, este a doua remiză în startul stagiunii 2023-2024 din Liga 2 Casa Pariurilor și ocupă abia locul 10 în clasament.