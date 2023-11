Orașul din Europa extrem de ieftin și perfect pentru un city break. Seamănă perfect cu Veneția, dar e mult mai accesibil

Ai un buget redus dar vrei un city break în Europa? Există un oraș extrem de accesibil când vine vorba de costuri. Mulți îl compară cu Veneția, având în vedere peisajele din zonă, dar și atracțiile turistice.

Orașul din Europa extrem de ieftin și perfect pentru un city break

, l-ai găsit. Nu trebuie să cheltui mulți bani, ci poți vedea ”Veneția Portugaliei”, sau cel puțin așa spun cei care au ajuns în acest loc și nu numai.

Aveiro este un oraș din Portugalia pe care experții din turism îl numesc ”Veneția Portugaliei”. Asta datorită rețelei de canale, dar și a băncilor colorate și a arhitecturii din zonă.

Ce poți să faci în acest oraș din Europa? Te poți bucura de o priveliște pe măsură și nu numai. Și nu doar experții îl compară cu Veneția, ci și cei care au ajuns aici măcar o singură dată.

Inclusiv ziarul local, Portugal News, a menționat acest aspect la un moment dat. Se pare că multe lucruri din Aveiro sunt similare cu cele din Veneția. Diferența o face însă prețul pentru un city break aici.

“Aveiro este cunoscut ca fiind Veneția Portugaliei, deoarece, la fel ca orașul italian, are și el un estuar care trece prin centrul orașului, pe care circulă bărci cunoscute sub numele de Moliceiros, care traversează estuarul în timpul tururilor de vizitare a obiectivelor turistice”, arată sursa citată, potrivit .

Aveiro, supranumit ”Veneția Portugaliei”

La rândul lor, cei de la Tour Travel and More confirmă acest lucru. “Este cunoscut și sub numele de “Veneția Portugaliei”, deoarece are trei canale care împart acest oraș în zone precum zona de nord, vechea zonă a pescarilor și clădirile istorice din sud.”, menționează sursa citată.

Chiar dacă seamănă cu Veneția, e cu mult mai ieftin. Astfel, un weekend în Aveiro, ori un sejur prelungit, ajunge să coste mult mai puțin.

Atât prețurile din baruri, cazarea, dar și restaurantele sunt extrem de accesibile. De asemenea, cei care vor să ajungă aici nu trebuie să zboare decât până în Porto, iar de aici să meargă o oră cu mașina până în Aveiro.

Una dintre principalele atracții ale orașului este un tur cu barca Moliceiro de-a lungul Ria de Aveiro, o lagună din Portugalia. Tururile cu barca funcționează de la răsărit până la apus, pe tot parcursul anului, cu prețuri începând de la 12 lire sterline de persoană, adică în jur de 70 de lei.