Oraşul din România în care se caută de urgență cel puţin o mie de muncitori. Șomajul a ajuns la zero aici

Municipiul Chișineu-Criș din județul Arad a atins un nivel de ocupare completă a datorită investițiilor realizate în ultimii ani, însă în prezent se confruntă cu o nevoie “urgentă” de cel puțin 1.000 de angajați pentru a satisface cerințele companiilor din zonă.

Se caută forță de muncă cu disperare în Arad

Există chiar posibilitatea de a recurge la din Asia și nordul Africii. Primarul Chereji Florin-Flavius a afirmat într-o conferință de presă că este foarte necesară angajarea a 1.000 de lucrători pentru a satisface cerințele companiilor locale.

„De exemplul, o singură companie, care acum îşi extinde activitatea printr-un proiect de 37 de milioane de euro, are nevoie de cel puţin 200 de salariaţi în plus. Avem şi alte companii în dezvoltare care caută forţă de muncă, dar este foarte dificil să mai găsească în zonă. La noi şomajul este zero în acest moment”, a declarat primarul oraşului Sebiş, Cristian Feieş, potrivit Agerpres.

Sarcinile de recrutare vizează în special șantierul autostrăzii Pitești-Sibiu, cu menționarea faptului că până acum, numai câțiva localnici aproape de pensionare s-au oferit să se alăture forței de muncă.

Primarul a subliniat că inițial s-a încercat aducerea de muncitori din Ungaria, însă companiile au renunțat la aceștia treptat, deoarece întârziau la serviciu din cauza aglomerației la punctele de frontieră.

Se recrutează muncitori de la 120 de kilometri

Ca urmare, s-a recurs la aducerea de muncitori chiar și de la o distanță de 120 de kilometri, din județele vecine ale României, cum ar fi Bihor, aceștia făcând naveta zilnic, potrivit .

Preşedintele Consiliului Judeţean Arad, Iustin Cionca, spune că problema forţei de muncă dăunează întregii comunități din judeţ. „Şomajul la nivel judeţean este de 0,8% şi e dificil să mai găseşti muncitori care au cât de cât o calificare. La Chişineu-Criş chiar m-am întâlnit cu patronii din zonă, toţi reclamă că nu mai au forţă de muncă în vecinătate”.

Cu o populație de 7.200 de locuitori, Chișineu-Criș are peste 4.000 de angajați, majoritatea lucrând în companii multinaționale. Industria prelucrării aluminiului și cea automotive sunt dominante în zonă.

De asemenea, potrivit primarului, investiţiile din sectorul privat au contribuit împreună cu fondurile europene şi guvernamentale la creșterea bugetului local, triplu în ultimii trei ani, de la 35 de milioane de lei la 106 milioane de lei, mai scrie Observator.